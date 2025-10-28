¡ÚTAC¸øÌ³°÷¡Û¡Ö11·î¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¸øÌ³°÷¡×¤ò11/1¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇÛ¿®¡ª
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～12:00¡¡TAC²£ÉÍ¹»¤«¤éÇÛ¿®¡ª
º£¤«¤éÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ÊÊý¡ª
11·î¤«¤é³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤Æ2026Ç¯ÅÙ¤Î¸øÌ³°÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
½¢³è¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¸øÌ³°÷¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ûÂ´¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
¢£Æü»þ¡¿¾ì½ê
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¡11¡§00～12¡§00
£Ô£Á£Ã²£ÉÍ¹»¤«¤éÇÛ¿®
- Ã´ Åö ¹Ö »Õ
TAC¸øÌ³°÷¹ÖºÂ ²Æ´£ Èþµ®»Ò ¹Ö»Õ
¿ôÅª½èÍý¤È¼«Á³²Ê³Ø¤òÃ´Åö¤·¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤Åººï¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸ÄÊÌ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤äÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
- »² ²Ã Êý Ë¡
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama
