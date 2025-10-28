サイバーリンク、画像から動画生成の機能にハロウィンのテンプレートを追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、画像から動画を生成する機能に、ハロウィンスタイルの新テンプレートを追加しました。対象製品は、PC 版 の PowerDirector および PhotoDirector、 Web 版の MyEdit、そしてアプリ版の PowerDirector、PhotoDirector、MyEdit、VividGlam です。

■ 画像から動画生成 ハロウィンスタイル

「月の人形」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DsmHYdGrp5o ]

鴉の訪れ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TV28hRHi_QU ]

怪しき宴

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=bAoRPck9CAQ ]

魔法の驚き

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=1UORzaWNO3Y ]

霊の呼び声

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=QklHYci0jnU ]

画像から動画を生成できるこの機能には、ハロウィンスタイルのテンプレートを多数ご用意しています。

可愛らしいデザインから、ハロウィンにぴったりの不気味でミステリアスなスタイルまで、さまざまなテーマをお楽しみいただけます。



なお、本機能のご利用にはクレジットが必要です。ハロウィンテンプレートをご使用の場合、選択するテンプレートにより15～25クレジットを消費します。

＜リンク一覧＞

PC版 PowerDirector: https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/overview_ja_JP.html

PC版 PhotoDirector: https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-software-365/overview_ja_JP.html

Web版 MyEdit: https://myedit.online/jp

アプリ版 PowerDirector: https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-app/features_ja_JP.html

アプリ版 PhotoDirector: https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-app/features_ja_JP.html

アプリ版 MyEdit: https://apps.apple.com/jp/app/id6450780346

VividGlam: https://apps.apple.com/jp/app/id6451180951

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

