【新店舗】トップスのフードやケーキが味わえるカフェ『トップスKEY’S CAFÉ 中野サンクォーレ店』
10月31日（金）オープン！
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国に展開する「KEY’S CAFÉ」の新店舗『トップスKEY’S CAFÉ 中野サンクォーレ店』（東京都中野区）を10月31日（金）にオープンします。同店では、「KEY’S CAFÉ」の通常メニューのほかチョコレートケーキでお馴染みの「トップス（※）」のフードやケーキを販売します。
※「トップス」について詳しくはこちら：https://www.akasaka-tops.co.jp/
■『トップスKEY’S CAFÉ 中野サンクォーレ店』について
『トップスKEY’S CAFÉ 中野サンクォーレ店』は、商業施設「中野サンクォーレ」内に出店する店舗です。JR中央線・総武線や東京メトロ東西線「中野駅」から徒歩5分という利便性の高さから、通勤・通学途中はもちろん、ランチ会、カフェタイムなどさまざまなシーンでご利用いただけます。
ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成®珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えています。また、チョコレートケーキでお馴染みの「トップス」のフードやケーキをラインアップ。たっぷりの野菜とお肉をじっくり煮込んで作る「欧風ポークカレー」や手作りにこだわった「チョコレートケーキ」や「チーズケーキ」がお楽しみいただけます。なお、店舗で販売するメニューは一部商品を除き、テイクアウトも可能です。
■主な販売メニュー
※画像はイメージ
※価格は全て税込、リリース日現在
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/120918/120918_web_1.png
■KEY’S CAFÉとは
①ロケーション：さまざまな立地で全国展開
「KEY’S CAFÉ」は、“Casual But Authentic ～ひと味ちがう、ひとときを～”をコンセプトとしたパッケージカフェです。開業に必要なノウハウや機材を当社がひとまとめのパッケージで提供することで、ローコスト（加盟金・ロイヤリティ不要）で出店可能。全国各地の高速サービスエリア内や大型商業施設、駅ナカ、病院、大学、書店などさまざまなロケーションに出店しています。
店舗一覧はこちら：https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
②コーヒーへのこだわり：提供するコーヒーはネルドリップで抽出した「氷温熟成®珈琲」
「氷温熟成®珈琲」とは、焙煎前の生豆を0℃以下の「氷温域」と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させたコーヒー。生豆を「氷温域」で熟成することで、細胞の均質化や生豆に含まれる水分の均一化を実現。焙煎時における熱が均一に伝わりやすくなり、透明感のあるまろやかな味わいになります。
さらに、「氷温熟成®珈琲」の持ち味を引き立たせるため、ネル(布)ドリップ抽出を採用。透明感のあるまろやかな味わいに加え、はちみつのような甘い余韻がお楽しみいただけます。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら：https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSA のサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
