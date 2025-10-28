【Aeemrn】薄型伸縮式排気口カバーが期間限定価格で登場！
10月27日～11月4日までの特別キャンペーン開催
キッチン用品ブランド「Aeemrn（エエムルン）」は、人気商品「薄型伸縮式排気口カバー」を対象に、期間限定の割引キャンペーンを実施します。
通常価格2,580円のところ、特別価格1,698円でお買い求めいただけるお得な機会です。
薄型で料理の邪魔にならない設計
Aeemrnの排気口カバーは、厚さ約2.5cm以下の超薄型設計。
ビルトインガスコンロやIHクッキングヒーターに対応し、幅は約43～80cmまで伸縮可能です。調理中も邪魔にならず、スタイリッシュな見た目を保ちながらキッチンを清潔に保ちます。
傷に強く、安定感のあるステンレス素材
表面には304食器用ステンレス板（厚さ0.8mm）を採用し、耐食性・耐熱性・耐久性に優れています。
さらに、鋼線引き加工により傷が付きにくく、美しい質感を長くキープ。裏面には滑り止めマットを装着しており、置くだけでしっかり安定します。
調味料ラックとしても活躍
改良を重ねた結果、耐荷重20kgを実現。
奥行き10cmのスペースは、調味料や小鍋などを置けるラックとしても活用可能です。調理中の「ちょっと置きたい」を叶え、キッチンの作業効率を高めます。
隙間を極限までなくしたデザイン
油ハネや食材くずが入り込みにくい最小隙間設計。
グリル使用時や掃除の際は簡単に取り外せるため、手間なく清潔を保てます。
お手入れもラクラク
使用後は布で拭くだけ、または水でサッとすすぐだけでOK。
面倒な掃除時間を短縮し、いつでも快適なキッチン環境を維持できます。
商品概要- 商品名：Aeemrn 薄型伸縮式排気口カバー
- 対応サイズ：幅43.5～80cm × 奥行10cm × 高さ2.5cm
- 材質：304ステンレス鋼（厚さ0.8mm）
- 耐熱温度：約200℃
- 重量：約676g
- 対応：IHコンロ・ガスコンロ両対応
- 通常価格：2,580円
- 特別価格：1,698円
- 販売期間：2025年10月27日～11月4日
Aeemrnについて
Aeemrnは、日々の暮らしに寄り添うキッチンアイテムを提案するブランドです。
「機能性と美しさの両立」をテーマに、使いやすく、長く愛される製品づくりを目指しています。
購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDK6RY16
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDK6RY16
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com