THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 田邊 勝己、東証スタンダード：3823、以下「ワイハウ」）は、当社株主山口三尊氏に対し、山口三尊氏がブログに投稿した表現につき、損害賠償請求訴訟を提起しておりましたところ、2025年8月28日、東京高等裁判所は、山口三尊氏のブログへの投稿の表現は、当社の「名誉（信用）毀損行為に当たり、かつ、違法性阻却事由も責任阻却事由も認められないから、不法行為を構成する」と判示し、山口三尊氏に対し、「金５０万円及びこれに対する令和２年９月２８日から支払い済みまで年３分の割合による遅延損害金」を支払えとする当社の勝訴判決を下しました。その後、山口三尊氏が上告したことを確認しましたので、ご報告いたします。

当社は、今後も、当社に対する不当な発信については、インターネットの掲示板やブログ等の書き込みに対しても、毅然とした態度で臨み法的措置を含む厳格な対応をとってまいります。

【会社概要】

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社

所在地︓東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立︓2004 年 7 月 上場︓2006 年 10 月 東証スタンダード（3823）

代表取締役 田邊 勝己

事業内容︓新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL︓https://twhdc.co.jp