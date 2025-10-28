こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インフキュリオン、バリュエンスジャパンおよび三井住友カードと提携しBtoB決済サービス「Auction Pay」を提供開始
～BtoBオークションにおけるカード決済でバイヤー事業者の購買活動を支援～
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 冨田光俊、以下「バリュエンスジャパン」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員CEO 大西幸彦、以下「三井住友カード」）と提携し、BtoB（企業間取引）決済サービス「Auction Pay」（以下、本サービス）の提供を2025年10月29日より開始します。
本サービスの提供により、バリュエンスジャパンが運営する「STAR BUYERS AUCTION」をはじめとしたBtoBオークションを利用するバイヤー事業者は、カード決済による請求書等の支払いが可能となります。これにより、キャッシュフローの改善や業務効率化など支払業務における課題解決に貢献します。
◆「Auction Pay」提供の背景
従来の企業間取引における請求書による掛け払いの商習慣は、支払企業に支払期日までの現預金の確保を求めます。これは、支払企業のキャッシュフローおよび支払業務に課題を生じさせます。BtoB決済サービスは、請求書払いを立替え、カード決済を可能とすることで、支払業務の効率化と柔軟な支払い手段を提供し、この課題解決に貢献します。
また、リユース業界におけるBtoBオークション取引においては、商品の仕入れ代金決済における支払い期日の短さや、仕入れから販売・代金回収に至るまでの運転資金の先行負担が、参加事業者の機動的な仕入れ行動や事業規模の拡大を阻害する要因となることがあります。
このような課題を解決するため昨今、請求書の請求者と支払者の仲介役として請求書の支払いを立替え、支払者のカード決済を実現するBtoB決済サービスが注目を集めています。
バリュエンスジャパンは、ブランド品等のリユース事業を中核とし、「買取」「オークション」「販売」を一気通貫で行うビジネスモデルを展開。法人向けサービスでは、BtoBオークション「STAR BUYERS AUCTION」を運営し、自社で買い取った商品やパートナーさまからお預かりした商品を、国内外のパートナー企業へ供給するグローバルなハブとなっています。
この度、STAR BUYERS AUCTION利用事業者の円滑な購買活動の支援のため、「仕入れの支払いを遅らせたい」「カード払いに対応したい」といった事業者のキャッシュフロー改善の要望を実現し、請求書の支払いをカードで行えるようにするBtoB決済サービス「Auction Pay」のサービスの提供を開始します(※1）。
※1.本サービスはインフキュリオンが提供します。バリュエンスジャパンはインフキュリオンの取次パートナーとして、本サービスをバリュエンスジャパンのお客様に紹介します。また、本サービスのご利用には所定の手数料が発生します。
◆「Auction Pay」概要
本サービスを利用することで、受領した請求書の支払い方法を、銀行振込から支払者が既に持っているカードでの支払いに切り替えることができます。また、支払者は本サービスの利用により実質的な支払期日をカードの引き落とし日までとすることができるため、キャッシュフローに柔軟性も生まれます。カード決済後は支払者が指定した名義で、最短即日で請求元の銀行口座に請求金額の入金が行われ、カード利用を請求元に知られることはありません。さらに、本サービスの利用により銀行振込にかかる時間削減や、振込金額や口座番号の入力ミスによる誤振込等のリスクの削減、業務効率の改善効果も期待できます。
「Auction Pay」を構築するにあたっては、インフキュリオンが提供する「Winvoice」を基盤として採用し、三井住友カードはアクワイアラとして参画しています。バリュエンスジャパンは、カード決済を可能にするためのWeb画面を含めて、本サービスを請求書の支払者へ提供するために必要な、要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで提供できる「Winvoice」を選定しました。
「Auction Pay」の詳細は以下URLをご確認ください。
https://payment.starbuyers-global-auction.com/
◆今後の展望
インフキュリオン、バリュエンスジャパンおよび三井住友カードは、本サービスの提供により、今後BtoBオークションを利用するバイヤー事業者に広くカード決済を推進し、事業者の購買活動を支援していきます。
【エンドースメント：バリュエンスジャパン株式会社 執行役員 兼 販売本部長 井元信樹 様】
当社が運営する「STAR BUYERS AUCTION」では、国内外のパートナーの皆さまに、よりスムーズで効率的に仕入れを行っていただける環境づくりに取り組んでまいりました。
今回の「Auction Pay」を導入することにより、カード決済が可能となり、パートナー企業さまのビジネス運営における柔軟性が一段と高まると考えています。
特に、支払期日の実質的な延長やキャッシュフロー改善といった効果は、事業拡大や在庫確保の機会損失防止に大きく寄与するものです。
今後もインフキュリオンさまとの協業を通じて、オークション事業における新たな付加価値を創出し、業界全体のDX推進と取引環境の進化に貢献してまいります。
【請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」について】
「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要なライセンス・業務・システムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用すると、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、WinvoiceのAPIを活用することで、自社が提供するサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともでき、独自のUXをつくることも可能です。今後も、あらゆる支払いをよりスムーズにするための機能開発を計画しています。
「Winvoice」サービスページ：https://infcurion.com/winvoice/
「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/
■インフキュリオンについて
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。
長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
■バリュエンスジャパン株式会社
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270、https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
■株式会社インフキュリオン
設立：2006年5月1日
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室
Mail：pr@infcurion.com
