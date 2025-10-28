洋服・ブランド品買取「エコスタイル」｜リモワの人気モデルは？モデル別買取ランキングを発表（2025年7月～9月）

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営するファッションリユース事業「ECOSTYLE（エコスタイル、https://www.style-eco.com/）」は、エコスタイルにおける2025年7月～9月のリモワ（RIMOWA）のモデル別買取ランキングを発表します。

【エコスタイル】リモワ キャリーバッグ・スーツケース買取 モデルランキング（2025年7月～9月）

旅行や出張のパートナーとして世界中で愛されるリモワは、エコスタイルでも特に買取を強化しているブランドです。当店でお買取りしたリモワのスーツケースより、特に買取数の多いモデルを集計し、TOP5をランキング形式で発表いたします。

不動の人気を誇るポリカーボネート製の「サルサ」シリーズ、特に「サルサデラックス」が1位を獲得しました。一方で、リモワの象徴であるアルミニウム製の「トパーズ」シリーズも根強い人気を証明する結果となりました。

続いて、トパーズチタニウム、クラシックフライトがTOP5入りを果たしました。

【エコスタイル】リモワ キャリーバッグ・スーツケース高価買取ランキング（2025年7月～9月）

次に、同期間に買取をしたリモワのアイテムより、特に高価買取となったTOP5をランキング形式で発表いたします。

1位と2位には、希少価値の高いルフトハンザ航空とのコラボレーションモデルがランクインしました。特にパイロットトローリーは、その独自性と機能性から高額買取となりました。また、定番の「クラシックフライト」や「オリジナル」の高年式モデルも高値がつく傾向にあります。

ブランドと最新相場に精通した鑑定士が、お品物の価値を適正に評価しており、お客様からも高く評価を頂いております。

【口コミ】

「リモワの買取をして頂きました。 親切丁寧な対応で買取金額にも満足です。」

「親切丁寧に対応して頂き、他店よりリモワのスーツケースを高価買取して頂き感謝してます。」

「今回、RIMOWAのスーツケースとアクセサリーを買取していただきました。 スタッフの方の対応もすごく丁寧で、高価買取もして頂き大変ありがたかったです。 場所も心斎橋駅、北口4番から徒歩1分くらいのところにありまた何かあれば利用させていただきます。 ありがとうございました。」

出典：エコスタイルの口コミ・評判｜ブランド買取の【エコスタイル】

エコスタイルでは、今後も引き続きお客様のニーズにお応えできるよう、高額査定と買取サービスの向上に努めて参ります。

「売りたい」とお考えのスーツケースがございましたら、リモワの買取に強い「エコスタイル」までご相談ください。

