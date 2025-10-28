レンジでたった3分半！おうちで映画館の味。キャラメルポップコーンキット新登場！
おうちが映画館の味に
ムーンフォックス株式会社（本社：大阪府大阪市）は、自宅で本格的なキャラメルポップコーンを手軽に楽しめる「キャラメルポップコーンキット」を発売しました。電子レンジで約3分加熱し、付属のキャラメルフレーバーを溶かして約30秒混ぜれば、合計約3分半で完成します。立ちのぼる甘い香りと、出来立てならではの“サクふわ”食感で、おうちが映画館に早変わりします。
※加熱時間は目安です。機種・量により調整してください。
届いてすぐ作れる4点セット
セット内容
レンジ専用ポップコーンメーカー／ポップコーン豆（約5回分・175g）／キャラメルフレーバー（約5回分・200g）／パティシエ兼管理栄養士監修レシピブック（15レシピ）
濃厚なのに口あたりなめらか
キャラメルを溶かしたようなコク深い甘み。大豆由来の天然レシチン配合で、口あたりがなめらかに。
親子で楽しい“体験型おやつ”
体験型おやつに
混ぜる・かけるの簡単調理で、食育やホームパーティーにも最適。
アレンジ自在
キャラメルトースト、アイスのソース、焼き菓子への混ぜ込みなど15種類のレシピ付属で飽きません。
作り方（5ステップ）１，ポップコーン豆・調味料を付属ポップコーンメーカーに入れて、蓋をする。
ポップコーン豆…35g、塩…小さじ1/2、オリーブオイル・またはサラダ油…大さじ1
※オイルなしだと、ヘルシーに。
ポップコーンメーカーに豆を入れる
蓋をする
２，電子レンジで加熱（600W 3分）
取り出す際、ミトンを着用してください
電子レンジに入れる
電子レンジから取り出す。
３，耐熱容器にキャラメルフレーバーと水を入れてよく混ぜる
キャラメルフレーバーと水を混ぜる
よくかき混ぜる。
４，ラップをせずに、電子レンジで加熱（600W20秒）取り出したら、再度まぜる。
※加熱後は火傷に注意すること。
電子レンジで加熱（600W20秒）
取り出して、よくかき混ぜる
5,ポップコーンに溶けたキャラメルフレーバーを回しかけ、ゴムベラでよく混ぜる。
キャラメルフレーバーを回しかける
よくかき混ぜる
セット内容・仕様
セット内容
レンジ専用ポップコーンメーカー
ポップコーン豆：約5回分（175g） ※1回約35g目安
キャラメルフレーバー：約5回分（200g） ※1回約40g目安
監修レシピブック：15レシピ収録（アレンジ提案付き）
想定シーン
週末のおうち映画会・ホームパーティー
誕生日会や差し入れなどのカジュアルギフト
親子のクッキング体験や放課後のおやつに
Medichefについて
Medichef（メディシェフ）は、“おいしく、かしこく、たのしく”を合言葉に、栄養学と料理のプロフェッショナルが共同開発するホームクッキングブランドです。素材や配合、作業工程まで科学的に検証し、短時間で失敗しにくいレシピと体験価値の高いキットや調理器具をラインアップ。毎日の食卓はもちろん、ホームパーティーや親子クッキング、ギフトシーンまで幅広く活躍します。私たちは、誰もが台所で小さな成功体験を積み重ねられることを大切に、手軽さ・楽しさ・満足感のバランスにこだわった商品づくりを続けています。
商品概要
商品名：キャラメルポップコーンキット
ブランド：Medichef（メディシェフ）
想定用途：おうち映画鑑賞／ホームパーティー／親子クッキング／カジュアルギフト
商品ページ： https://amzn.asia/d/aLck58W(https://amzn.asia/d/5TSrugK)
価格：2,640円～（税込み）
販売日：2025年10月28日
会社概要
会社名：ムーンフォックス株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区新北野1丁目11-13-101
代表者：代表取締役 河野 仁美
事業内容：食品・雑貨の企画・販売
設立：2025年8月
お問い合わせ先 ：cs@moon-fox.com
表記注記
調理条件・風味の感じ方には個人差があります。
一部原料に大豆由来成分を含みます。アレルギーをお持ちの方は原材料表示をご確認ください。
18歳以上の大人が調理してください。