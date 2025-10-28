【ゴルフ場広告】2025年12月枠の募集を開始！【オリムピックナショナルゴルフクラブWEST×アドボックス】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が展開するデジタルサイネージ広告「xAdbox（アドボックス）」は、効率的な広告投資をお考えの広告主様に向けて、ゴルフ場サイネージ広告「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の2025年12月枠の募集を開始しました。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

■高所得層・経営層への直接リーチで予算を有効活用

今回の「2025年12月枠プロモーション広告」は、ワイドな３コース、２７ホール、ベントグリーンを備えた戦略性に富んだコースレイアウトで、誰もがゴルフの醍醐味を満喫いただけるオリムピックナショナルゴルフクラブWESTです。

オリムピックナショナルゴルフクラブWESTは、埼玉県の自然豊かな施設環境から、会社役員や自営業の方など、購買力の高い層のリピーターが多数来場している点が特長です。

「貴社の広告予算を有効に活用し、確実にターゲット層へアプローチしませんか？」

■オリムピックナショナルゴルフクラブWESTとは

雄大な自然の風景をそのまま活かしたフラットな27ホールズです。南・西・東の3コースで構成されている丘陵コースで、様々なバリエーションのゴルフが楽しめます。

アザレアコースは、地帯としては高低差を最小限に抑え、アンジュレーションに富むグリーンは戦略的に深みのあるコースレイアウト。

カメリアコースは、フラットながら池と大きなバンカーが難関となり充分に計算したショットが要求されます。

シバザクラコースは、雄大な打ち下ろしの名物一番ホールをはじめ 砲台グリーンの「考えるコース」です。

■空き枠を活用した柔軟なプランニング

2025年10月および11月の一部配信枠もご用意しています。短期間で成果を求める広告主様にとって、スピーディにターゲットへアプローチできる絶好のチャンスです。

■ご予算に応じたプランニングをご提案

アドボックスでは、広告主様のご予算や目的に応じた柔軟なプランニングを行っております。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど多様な設置先での広告展開が可能です。この機会を活かして、ターゲット層への効果的なアプローチを実現してください。

■資料ダウンロードのご案内

ゴルフ場広告の成功事例や導入事例をまとめた資料をご用意しております。

以下のリンクからダウンロードいただき、広告導入をご検討ください。

■お問い合わせ先

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援