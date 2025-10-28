【好評につきアンコール開催決定！】『0から始める！不動産業界のためのSNS動画制作入門』ウェビナーを11月10日(月)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2025年11月10日（月）に、好評につき無料オンラインセミナー『0から始める！不動産業界のためのSNS動画制作入門』をアンコール開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、不動産会社のSNS集客に欠かせない「動画制作」の基本から、視聴者の興味を惹きつける動画の作成ポイントまでを、実践的かつわかりやすく解説します。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_251110/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encore

■ウェビナー内容

不動産業界では近年、InstagramやTikTokなどのSNSで物件紹介や会社の魅力を発信する動画の重要性が急速に高まっています。しかし、

「動画を投稿しても見られない」

「他社と差別化できない」

「制作の知識も担当者もいない」

といった課題を抱える企業様も少なくありません。

そこで、本ウェビナーではこういったお悩みを解決するために、以下の内容を30分で凝縮してお届けします。

- SNS動画が今、不動産業界で注目される理由- 反響を呼ぶ動画に共通する6つの制作ポイント- CapCut・Canvaなどの無料編集ツール活用法- 投稿後に行うべき「分析と改善」のステップ- SNS運用・動画制作・分析まで任せられる「WEB集客PRO」の活用法

■ウェビナー詳細

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_251110/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encore

タイトル：0から始める！不動産業界のためのSNS動画制作入門

開催日：2025年11月10日（月）

開催時間：

1回目：14:00～14:30

2回目：17:00～17:30

※両回とも同一内容、どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

お申込み前に「customer@n-create.co.jp」からのメールを受信できるよう、設定をお願いいたします。 ※受信拒否設定や迷惑メールフィルタにより、セミナー参加URLなどの重要なご案内メールが届かない場合がございます。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_251110/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encore

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_251110/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encore

■「WEB集客PRO」とは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

WEB集客PROの詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encoreWEB集客PROのお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/#contact?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=websyukyakupro_consul-semina_snsvideo_encore

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/