AIガバナンスとAI利活用を推進するコンサルティングサービス開始

日本ナレッジ株式会社（本社：東京都台東区寿、代表取締役社長：藤井 洋一、以下日本ナレッジ）は、企業のAI利用のリスク軽減と利活用を推進するコンサルティングサービスを開始することをお知らせいたします。

本サービスは、BSI社のAIMS審査員資格（BSI ISO/IEC 42001 Lead Auditor Practitioner）とISO9001認証審査員資格を持つ同部門の有識者による深い知見を活かし、単純にAI利活用の推進を実現するためでなく、AIMSとQMSの統合を実現する支援サービスとなっています。

本サービスの提供により、AI利用のリスク管理およびガバナンスで統制を実現するだけでなく、AI活用によるシステム開発での高い生産性と品質リスクの軽減の仕組みの構築と人材育成を実現します。

■背景

すでに多くの企業で生成AIを始め、AIを活用したシステム開発が進んでおります。しかし、AI活用に関するガバナンスやセキュリティを考慮しなければ、シャドーAIと呼ばれる企業が正式に承認・管理していないAIツールの利用によるコンプライアンス違反、セキュリティリスクといった重大な問題を引き起こす可能性が生じます。

AIシステムを安全・安心に利活用するためには、リスクベースアプローチ等を通じて、AIシステムを適切に開発・提供・使用することが必要です。すでにAIマネジメントシステム（AIMS:ISO/IEC 42001）と呼ばれる国際規格が発行されており、AI利用に関するリスクを回避するための要件やリスクが生じた場合の対応を含む信頼性の高いマネジメントシステムが構築可能で、企業内のより安全・安心なAIシステムの普及拡大への貢献を実現します。

AIMSはIS O9001品質マネジメントシステム（QMS）規格やISO/IEC 27001情報セキュリティマネジメント（ISMS）規格など既存のマネジメントシステム規格と同様のアプローチを採用し、同じ構成で要求事項を規定するなど、AIMSの利用者を考慮した規格になっています。

■当社コンサルテーションサービスについて

日本ナレッジ｜ISO42001「AIMS認証」取得支援

当社コンサルテーションサービス部門は、ソフトウェア品質の国際規格（ISO/IEC 25000シリーズ）の規格策定を行っているISO/.IEC/.JTC1/SC7/WG6所属エキスパートであり、工学（博士）であるエグゼクティブコンサルタントの加藤大受を筆頭に、お客様の品質課題およびセキュリティ課題などの解決をサポートする様々な支援サービスを提供する部門となっています。また、ISO 9001（QMS）認証およびISO/IEC 27001（ISMS）認証の審査員資格を持つメンバーを要し、マネジメントシステムを熟知し、生産性と安全性に優れた攻めの経営を実現する支援を実施しております。

他にも同サービス部門では、ソフトウェア製品/SaaSベンダー向けに開発プロセスの品質改善や品質向上サービス、QMS構築/改善支援、米国政府機関のセキュリティ基準であるNIST SP800-171準拠サービスなどを提供しております。

■今後の展望

日本ナレッジ｜コンサルティングメニュー概要

今回発表のコンサルティングサービスは、現在開発中であり本年4月に発表した、独自探索的テスト手法「FaRSeT-#」も自動実行可能な、AIを活用した独自のテスト自動化ツールを活用予定です。この活用により、テスト作業の生産性向上も期待可能なサービスとなっております。

今後とも当社では、AI活用を推進するサービスを提供していくだけでなく、コンサルテーションサービス部門での様々な支援サービスと当社の持つ開発および検証サービスとを合わせ、トータルソリューションのシナジーを活かしたサービスを提供します。

【日本ナレッジ株式会社について】

日本ナレッジ株式会社は、「人と技術を育み、安心できるデジタル社会の未来を支える」というミッションのもと、ソフトウェア検証・品質保証やテスト自動化を中心に、AI・セキュリティ開発、教育・研修サービスを展開しています。

お客様の“長期的パートナー”として、品質と信頼を基盤に安心と成功を届けるとともに、人的資本経営を軸にエンジニア育成や多様な働き方を推進し、持続可能な成長と社会への貢献を目指しています。

