国内初！「ジモティー」個人間取引の非対面化を令和注目の宅配便ロッカー「PUDOステーション」活用で実現！

オープン型宅配便ロッカー「PUDO（プドー）ステーション」を展開するPackcity Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：柳田 晃嗣、以下「PCJ」）は、株式会社ジモティー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 貴博、以下「 ジモティー」）の 国内初である個人間の非対面取引サービスの実証実験を令和注目のサービス「PUDOステーション」を活用し2025年11月4日（火）より世田谷区にて開始することをお知らせいたします。

「PCJ」の「PUDOステーション」は、全国約7,000拠点（25年10月現在）に設置されており、いつでも、どこでも、好きな場所で非対面・非接触での荷物の受け取り・発送を実現するオープン型宅配便ロッカーです。１カ所で複数の宅配事業者の荷物の受け取り・発送ができるため拠点や利用者が増加中。「PUDOステーション」非対面・非接触というメリットを今後もジモティー社様はじめ様々な会社と連携してユーザーサービスの向上に寄与してまいります。

本取り組みは、国土交通省の「多様な受取方法等の普及促進実証事業費補助金」の対象事業として採択されました。この事業は、まさに国をあげて課題解決を求められている事業であり、今回の試みは、CtoCサービスにおいて「PUDOステーション」を個人間の物品受け渡しに直接利用する国内初の試みとなります。これにより、ユーザーはこれまで取引の障壁となっていた「対面の予定調整」や「梱包・発送の手間」から解放され、“置くだけ”で不要品を譲り渡すことが可能になります。

■背景：物流業界の課題と、個人間取引における「対面の摩擦」

物流業界では「2024年問題」に代表される労働力不足が深刻化しており、再配達の削減は社会的な急務となっています。一方で、ジモティーがこれまで推進してきた地域内での「対面手渡し」は、配送を介さないため物流負荷ゼロである一方、利用者からは「知らない人と会うことへの心理的抵抗」や「日時調整の煩わしさ」といった声も寄せられていました。

■本サービスの提供価値：「手間なく、サクッと処分したい」を叶える新しい取引体験

本実証実験では、こうした「対面の摩擦」を解消し、「手間なく、早く、気軽に不要品を処分したい」ニーズに応えることを目指します。

＜ユーザーが享受できる３つの新しい体験＞

1.発送の手間から解放：譲りたいモノをロッカーを介して取引が可能。

フリマアプリなどで必須だった段ボールの準備や緩衝材での梱包作業は必要ありません。

2.待ち合わせの手間から解放：従来の待ち合わせのように、お互いのスケジュールを厳密に

調整する手間がありません。約束した時間帯に、生活動線上にある最寄りの「PUDOステーション」

へ預け入れ・受け取りができます。

3.対面の心理的負荷から解放：取引相手と直接顔を合わせることなく、やり取りが完結

します。決済もアプリ上で事前に行われるため、安全・安心です。

これにより例えば「子供のお迎えついでに使わなくなったおもちゃを近所のスーパーのロッカー入れ

れておく」といった、より生活に溶け込んだスピーディーな資源循環が可能になります。

■ロッカー取引の概要

● 実施期間：2025年11月4日（火）～

● 対象エリア：東京都 世田谷区（順次拡大予定）

●利用料金：購入者（譲り受ける側）が利用料を負担。利用時間に応じて選べる、

分かりやすい時間パック制を導入します（料金詳細は下記ページご確認ください）

● 利用方法：

1. 出品者は、出品時にロッカーでの受け渡し可否を設定。

2. 購入者がアプリ上でロッカー取引を選択、オンライン決済を完了。

3. 出品者は、最寄りのPUDOステーションに品物を預け入れる。

4. 購入者は、通知された二次元バーコードで品物を受け取る。

利用料金、ロッカーサイズに応じた取引できる商品のジャンル、取引方法・取引禁止物など詳細はこちらよりご確認いただけます。

https://jmty.jp/info/locker

■今後の展望

実証実験を通じて得られた知見やデータを基に、CtoCプラットフォームにおけるロッカー活用型非対面取引のモデルの確立をサポート。将来的には、全国へ事業展開のサポートをすることで、より一層の地域内資源循環と物流負荷軽減に貢献してまいります。

【ジモティーとは】

様々な情報を都道府県別や市区町村別に一覧化した情報サイトです。

ジモティーでは「売ります・あげます情報」「不動産情報」「求人情報」等のカテゴリー別に、利用者の目的に応じて分類された情報が掲載され、利用者は無料で情報交換をすることが可能です。利用者同士が手渡しで取引が可能な品物や利用者の地元の情報が多く掲載されていること、利用料が無料であることから、誰でも簡単に利用できるサービスとして、月間で約1,000万人の方々に利用されています。

詳細：https://jmty.co.jp

【PUDO(プドー)ステーションとは】

全国約7,000 拠点（25年10月現在）を通じて、いつでも、どこでも、好きな場所で非対面・非接触での荷物受け取り・発送を実現し、複数の宅配事業者が共用可能なオープン型宅配便ロッカー。１カ所で複数の宅配業者の荷物を発送、受取ができる配送の効率化に

より、社会のムダ、経済のムダをなくし、再配達削減等荷物の配送環境を実現致します。

詳細：https://www.pudo.jp

