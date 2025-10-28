【シントトロイデン】株式会社メガクリエイト様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社メガクリエイト様（本社：東京都豊島区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社メガクリエイト様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社メガクリエイト 代表取締役社長 齋藤 芳和様 コメント】

「昨シーズンに続き、2025-2026シーズンもSTVVのコーポレートスポンサーを務めさせて頂きます。当社はエンターテイメントからスポーツ施設まで、各地で建築物の設計・施工並びに空間デザインで、皆さまに夢と感動を創造して参ります。今回の契約を通じてサッカー日本代表の2026Ｗ杯での活躍に少しでも力になること、また地域社会や日本スポーツ界の発展に寄与する事が出来れば光栄に思います」

■会社概要

社名：株式会社メガクリエイト

代表者：齋藤 芳和

所在地：東京都豊島区高松1-1-11 東京ファーストシティビル8F

事業内容：建築物の設計及び施工、並びに空間デザイン

公式サイト：https://www.megacreate.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。