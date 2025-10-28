レコード収納に便利な収納ボックス「レコードクレート」発売

株式会社ディスクユニオン

素材には丈夫で割れにくいポリプロピレンを採用し、軽量でありながら高い耐久性を実現しています。外部からの衝撃や湿気にも強く、長期間にわたって安心して使用できる設計です。

サイズはレコード専用に最適化されており、LPレコードなら約70枚、12インチシングルなら最大で100枚まで収納可能。内寸にもこだわり、レコードの出し入れがスムーズに行えるよう工夫されています。持ち手部分も握りやすい形状で、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

側面はメッシュ構造になっており、格子状の隙間からジャケットが見えるため、収納しながらコレクションを「見せる」ことができます。また、通気性に優れているため、湿気やカビの対策にも効果的です。

工具を使わずに簡単に組み立て・折り畳みができる設計で、誰でもスムーズに扱える優れたユーザビリティを実現しています。

パーツ同士はしっかりと噛み合う構造になっており、安定感がありながらも作業はシンプル。組み立て時も折り畳み時も積み重ねが可能なスタッキングタイプで、最大3段まで安全に積載できます。

限られたスペースでも効率的に収納でき、使わないときは薄く折りたたんで省スペースに保管可能。実用性と機能性を両立したデザインで、日常の収納をより快適にサポートします。

『diskunion』ロゴはインダストリアルな無骨さが魅力の「ステンシルプリント」。

アメリカのガレージにあるコンテナを思わせる味わい深いデザインです。かすれやムラ、インクの飛びなど、二度と同じ表情にならない手仕事ならではの偶然が生むアナログな質感が、このプリントの最大の魅力です。

店頭でお求め頂いてもお持ち帰りが可能なハンドル付パッケージです。

レコードクレート Record Crate

販売価格 4,290円(税込)

発売日 2025年11月01日

サイズ

外寸:縦360mm × 横360mm × 高さ (組立時:355mm 折畳時:100mm)

内寸:縦330mm × 横335mm × 高さ343mm

重量:1.5kg

収納枚数:LP約70枚(12インチシングルなら約100枚)

生産国：中国

▼詳細ページ

https://diskunion.net/acc/ct/news/article/0/134589