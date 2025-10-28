「イオン ブラックフライデーセール」でもらえるトートバッグ＆ぬいぐるみブランケットを製作

株式会社オンワードコーポレートデザイン

株式会社オンワードコーポレートデザイン（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：村上 哲）は、イオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長：古澤 康之）が開催する年間最大級のセール「イオン ブラックフライデーセール」の購入レシートを対象とした景品として、人気ブランドであるグラニフのオリジナルキャラクターとイオンのキャラクター「ブラックパンダ」とのコラボレーションデザインのトートバッグとぬいぐるみブランケットを製作しました。

「イオン ブラックフライデーセール」 URL：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/

■グラニフと「ブラックパンダ」のコラボ企画について

当社は、前回の「イオン ブラックフライデーセール」で、グラニフの人気オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「ブラックパンダ」のコラボレーションによるオリジナルグッズを製作しました。この企画は開店前から店舗に行列ができるなど、過去のキャンペーンで最大級の反響がありました。さらに、アンケートの結果、グッズへの満足度も92.2%（※オンワードコーポレートデザイン調べ）と非常に高かったため、この度、再びコラボレーション企画の実施にいたりました。

■第１弾 「グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ」 概要

「イオン ブラックフライデーセール」が今年で10周年を迎えることを記念し、グラニフの人気オリジナルキャラクターたちが集結。キャラクターたちがデザインされた買い物やお出かけに使いやすい、色やサイズ感にこだわったトートバッグです。

ライトグレー、ブラック、ブラウンの3色展開で、開けるまで何色がでるかわからないブラインドパッケージを採用しています。

サイズ：約縦35cm×横35cm×マチ11cm

材質：（本体）ポリエステル、綿、レーヨン、その他 （底板）ベルポーレン

10周年記念オリジナルネーム付き

■第１弾 「グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ」のプレゼント条件

11月22日（土）～、全国のイオン・イオンスタイル店舗直営売場での当日 5,000 円（税込）以上のお買上げレシートご提示で、「グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ」を先着順でプレゼントします。

※レシートは配布日各日ごとに合算可です。

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

※お一人さま1個限りとなります。

※不良品以外の返品・交換はお受けできません。

※お渡し後のカラー交換等はお受けできません。

※沖縄を除く全国のイオン・イオンスタイルで配布します。配布時間や場所、数量などくわしくはチラシまたはイオン・イオンスタイル店頭にてご確認ください。

※一部実施しない店舗があります。

★取り扱い店舗はこちら：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/



■第２弾 「グラニフコラボ ブラックパンダ ぬいぐるみブランケット」 概要

これからのシーズンにあると便利なふわふわブランケットです。ブランケットをくるくると巻いて収納するとブラックパンダが完成します。

サイズ：約縦60cm×横90cm

材質：ポリエステル

くるくる巻くとブラックパンダに！



■第２弾 「グラニフコラボ ブラックパンダ ぬいぐるみブランケット」のプレゼント条件

11月29日（土）～、全国のイオン・イオンスタイル店舗直営売場での当日 3,000 円（税込）以上のお買上げレシートご提示で、「グラニフコラボ ブラックパンダ ぬいぐるみブランケット」を先着順でプレゼントします。

※レシートは配布日各日ごとに合算可です。

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

※お一人さま1個限りとなります。

※不良品以外の返品・交換はお受けできません。

※東北地区を除く全国のイオン・イオンスタイルで配布します。配布時間や場所、数量などくわしくはチラシまたはイオン・イオンスタイル店頭にてご確認ください。

※一部実施しない店舗があります。

★取り扱い店舗はこちら：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/



■グラニフオリジナルの5キャラクターについて

今回のコラボレーションでは、グラニフのオリジナルキャラクターの中から、定番人気の5キャラクターが登場しています。

▲左からコントロールベア、ビューティフルシャドー、イカク、ラムチョップ、ローリングパンダズ

コントロールベア

自らの首を取る、シュールでキュートなクマ。「他人に流されて人生を浪費せずに、自らの頭をコントロールできる強い意志を持とう」というメッセージが込められています。

ビューティフルシャドー

どんな時も楽しむ気持ちを忘れずに、自由気ままに過ごすイタズラ好きのキャラクター。基本は黒色ですが、時としてカラフルな姿を見せることも。

イカク

威嚇していても、やっぱりかわいいレッサーパンダ。長らくこのポーズで威嚇し合っていて、このポーズのバランスを取るのに必死で、なぜ威嚇し合っていたのかすっかり忘れています。

ラムチョップ

伝説のプロレスラーが繰り出す必殺技「○○チョップ」に憧れている子供羊。時としてストレートな物言いに含まれた真実を見抜く力には、大人もビックリです。

ローリングパンダズ

転がることが大好きな赤ちゃんパンダたち。白黒の世界に時折バクが紛れこみますが、転がることに夢中で気にせずに遊び続けています。



■「ブラックパンダ」について

毎年、ブラックフライデーの時期になるとイオンを盛り上げるために現れる、黒めのパンダ。

超！ナツ夏祭りの「ナツパンダ」とは幼なじみのマイメン。

イベント期間中、おトクな情報や限定商品を怪しげな笑顔で教えてくれるアンバサダー。

実は毎年、イベント前日はワクワクして眠れないらしい。

■株式会社イオンリテール概要

代表者：代表取締役社長 古澤 康之

本社所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-4

発足日：2008年8月21日

事業内容：総合小売業

URL：https://www.aeonretail.jp/index.html

■株式会社グラニフ概要

代表者：代表取締役社長 CEO 村田 昭彦

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目34-17 住友不動産原宿ビル6F

事業内容：デザインプロダクトの企画、製造、販売等

URL：https://graniph.co.jp/

■株式会社オンワードコーポレートデザイン概要

オンワードコーポレートデザインは、法人向けのユニフォームやセールスプロモーション、空間づくりを通じて顧客ブランド支援をする会社です。創業から60年以上、2,000社を超える企業の課題と向き合ってきたノウハウやオンワードグループのモノづくりの知見を武器に、顧客の”らしさ” や ”ありたい” をつくります。

代表者：代表取締役社長 村上 哲

所在地：〒102-8115東京都千代田区飯田橋二丁目10-10

設立：1962年（昭和37年）4月23日

URL：https://www.onward-cd.co.jp

【各サービスサイト】

企業向けユニフォーム：https://uniform.onward-cd.co.jp/

学生服 ：https://school.onward-cd.co.jp/

メディカルウェア ：https://medical.onward-cd.co.jp/

インサイトセールス ：https://solution.onward-cd.co.jp/