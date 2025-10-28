10/30～31 「テクノフェア2025」でアート専用デバイス『デジタル額縁』を用いたAIによる感情分析PoCを実施

株式会社IDEABLE WORKSHACKK TAG（ハックタグ）：デジタルギャラリー・プラットフォーム

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、アートを”プレイリスト配信”するデジタルギャラリー・プラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

2025年10月30日（木）～31日（金）、中部電力株式会社技術開発本部（名古屋市緑区）で開催される催される「テクノフェア2025」において、デジタルアート×AIによる感情分析の特別展示を行います。

本展示は中部電力株式会社と株式会社 GZEDによるPoCに協力するもので、アート専用デバイス『デジタル額縁』を用いて、鑑賞する展示作品によって感情の変化が起こるかを検証します。

１．テクノフェア2025について

■開催期間：2025年10月30日(木)～10月31日(金)

■開催場所：中部電力株式会社 技術開発本部（愛知県名古屋市緑区大高町字北関山20-1）

■出展内容：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した作品を配信展示

■参加方法：公式HPよりお申し込みください。 ※参加無料（事前登録制）

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/chuden-techno2025/

２．PoCについて

■アート鑑賞時の感情変化をAIによる感情分析を通じて、個々の作品と感情の連なりを可視化します。また、アート鑑賞の価値を「体験の流れ」として再定義し、プレイリスト展示による新たな鑑賞体験の価値創出を目指します。

■展示作品はHACKK TAG登録アーティストの作品12点で、アナログ作品は高精細スキャニングを実施しデジタル化したデータを使用して配信展示を行います。

３．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

PUBLIC GALLERY

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

INTERIOR GALLERY

４．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag