ビジネスリサーチの精度と仮説検証の効率を両立する生成AI「Yatabase」提供開始
グローカルマーケティング株式会社（所在地：新潟県長岡市城内町 代表：今井進太郎）は、機械学習とAIを統合したビジネスリサーチ・システム「Yatabase」（読み：ヤタベース）を活用して、中小企業のビジネスリサーチの課題を解決するためサービス提供を開始します。
Yatabaseは、機械学習とAIを統合したビジネスリサーチ・システムです。「7週間かかっていた市場調査を7分で」をキャッチコピーに、アメリカと日本で展開していく予定です。Yatabaseの開発は、シリコンバレーに本社を置く学術系スタートアップYatabase, Inc.で、経営学研究者が開発したシステムです。創業者・CEOは、Naveen Amblee で、新潟大学 経済科学部 准教授伊藤 龍史氏が、副社長とYatabase Japanの代表を兼任しています。
多くの企業経営者は、ビジネスリサーチの重要性を理解しながらも、「時間と手間がかかりすぎる」「かけた費用に対して効果が読めない」といった大きな壁に直面しています。特に、経営資源が限られる中小企業にとって、リサーチの非効率性は大きな機会損失につながりかねません。このような経営者の課題を解決し、経営判断のための日常的なリサーチができる環境をつくるため、 創業以来、企業コンサルティングとマーケティング・リサーチ行ってきた当社が「Yatabase」を活用したサービスを提供することにいたしました。
サービス提供開始を記念して、無料オンラインセミナー「生成AIでビジネスリサーチを変える～Yatabase活用法～セミナー」を開催します。本セミナーでは、この「Yatabase」の具体的な活用法をお伝えします。
▼オンラインセミナー「生成AIでビジネスリサーチを変える～Yatabase活用法～」開催
開催日時：2025年11月6日（木）10:30～12:00（90分）
開催方法：オンライン（Zoom）※事前申込必須
定 員：100名
対 象：経営者、事業責任者、マーケティング担当者
内 容：１.経営学者による「Yatabase」の解説・デモンストレーション
２.生成AIでビジネスリサーチが変わる
伊藤龍史氏と南によるトークセッション
３.Yatabaseでできることのご紹介
Vice President, Yatabase 新潟大学 経済科学部 准教授 伊藤 龍史 氏
グローカルマーケティグ株式会社 トップコンサルタント／リサーチャー 南
当社は、「Yatabase」を活用したサービス提供を通じて、企業のビジネスリサーチのハードルを劇的に下げ、リサーチが専門的なスキルや膨大な時間・費用を必要とするものではなく、誰もが日常的に活用できることを目指します。これにより、企業の経営者が自社の課題解決への仮説の精度を高め、業績アップへのスピードを加速できるようになることをサポートしたいと考えています。
【問合せ先】
グローカルマーケティング株式会社
広報担当：南（みなみ）
直通電話：080-6708-3596
メール：minami@glocal-marketing.jp
本社所在地：長岡市城内町3-2-1 山嘉ビル3F