【昭和西川】11月1日（土）より「100年羽毛シリーズ」ご購入特典として＜100年羽毛×TAION(R)＞オリジナルミニバッグを数量限定プレゼント！

昭和西川株式会社

2025年11月1日（土）より昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）の100年羽毛シリーズをご購入いただいたお客様にTAION(R)（タイオン）とのコラボミニバッグをプレゼントする特別キャンペーンがスタートします。



期間中、100年羽毛シリーズを税込44,000円以上（肌掛け含む）をお買い上げの方に、＜100年羽毛×TAION(R)＞オリジナルミニバッグをプレゼント。数量限定につき、この機会をどうぞお見逃しなく。

＜ずっと愛される品質「100年羽毛」について＞

羽毛の選定から製造まで一貫して徹底的にこだわり、上質な眠りを追求する昭和西川の100年羽毛シリーズ。羽毛の品質は見えにくいため、長年の経験と技術を活かし厳格な品質基準を設けることで、安心してご使用いただける製品づくりを実現しました。



また、季節や寝室環境に応じたダウンパワーや生地のグレード、厚さのバリエーションなど、多彩なラインナップをご用意しております。お客様それぞれのニーズに寄り添い、快適で心地よい睡眠空間をご提供いたします。



※100年羽毛とは、メンテナンスしながら大切に使用することで100年以上ご愛用していただく事を目指すものです。

100年羽毛公式サイト：https://100nenumou.net/

＜TAION(R)（タイオン）について＞

「体温」を意味するTAIONは、機能性とコストパフォーマンスを両立したアパレルブランドです。今回＜100年羽毛×TAION(R)＞として、ダウンミニバッグをこだわりのオリジナル仕様に仕上げていただきました。

【キャンペーン概要】

実施期間：2025年11月1日（土）～ なくなり次第終了

対象：100年羽毛シリーズ税込\44,000以上（肌掛け含む）の商品をお買い求めいただいたお客様

対象店舗：全国の100年羽毛取り扱い店舗 ＊一部実施しない店舗もございます。ご了承ください。

内容：＜100年羽毛×TAION(R)＞オリジナルミニバッグをプレゼント

この機会に、100年羽毛の上質な心地よさとTAION(R)の洗練されたデザインをぜひご体感ください。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/