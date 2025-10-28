美容フェイシャル・脱毛サロン「リンリン」・「レグルスゼロ」が「ルビナ四日市」と公式ビューティサポート・パートナーシップを締結し選手の美容と就職及びセカンドキャリアを全面的サポート！

株式会社リンリン

全国５２店舗で脱毛・フェイシャルエステティックサロンを展開する株式会社リンリン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：泊 剛史）は、東海女子サッカーリーグに所属する「ルビナ四日市」と東海フットサルリーグに所属する「ルビナモンキー」と公式ビューティサポート・パートナーシップを締結しました。

ルビナ四日市の選手たち全国４４店舗展開する女性専門サロン「RinRin」と８店舗展開する男性専門サロン「Regulus Zero」

提携の背景

株式会社リンリンは、“美容で人々のライフスタイルを変革する”というミッションのもと、スポーツ選手が抱えるパフォーマンスの向上、ケガ、ビジュアル、エチケットや清潔感、就職・セカンドキャリアといった課題を解決していくため、元女子バレーボール日本代表の大山加奈さんとスポーツビューティの取り組みを推進しています。その一環として、ルビナ四日市と提携させていただくこととなりました。

リンリンのスポーツビューティアドバイザーである元女子バレーボール日本代表 大山加奈さん

提携の内容

リンリンは、三重県内に５店舗あり、それぞれの店舗がルビナ四日市・ルビナモンキーの選手の美容におけるアドバイザーとなり、選手個々が持つ美容における悩みをリンリンと一緒になり解決していきます。また、選手の就職やセカンドキャリアにおける受け入れも各店舗で行うことで、アスリートの価値を最大限に創造します。

選手を美容でサポート選手の就職・セカンドキャリアを支援

リッシュプラスグループについて

リッシュプラスグループは、美容機器やドクターズコスメを企画・製造・販売を行っている株式会社リッシュプラスとフェイシャル・脱毛エステとして女性専門サロン「RinRin（リンリン）」と男性専門サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」を全国５２店舗で展開している株式会社リンリンで構成されています。

リッシュプラス：https://www.riche.co.jp/

女性専門フェイシャル・脱毛サロン「RinRin（リンリン）」： https://happyrinrin.com/

男性専門フェイシャル・脱毛サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」：https://reguluszero.jp/

問い合わせ先

株式会社リンリン・株式会社リッシュプラス 広報部：駒田

電話番号：052-261-7773

メールアドレス：pre_release@happyrinrin.jp