電通グループ、「Cresta Awards 2025」において審査員長賞2つを含む計18個の賞を獲得

電通グループ（ブランド：「dentsu」、本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役社長 グローバルCEO 五十嵐 博）は、国際的なクリエイティブアワード「Cresta Awards 2025」※1において、特別賞である審査員長賞※22個、グランプリ1個、金賞5個、銀賞5個、銅賞5個の計18個の賞を獲得しました。これは、dentsuのイノベーティブなアイデアを生み出す力と多様な人財がもたらすクリエイティビティーが高く評価された結果と受け留めています。

なお、海外事業では審査員長賞2個、グランプリ１個、金賞3個、銀賞5個、銅賞4個の計15個、国内事業においては金賞2個、銅賞1個の計3個を受賞しました。

※1：Cresta Awards 2025は、毎年オンライン形式で開催される国際的なクリエイティブアワードで、広告、デザイン、デジタル、テクノロジーを含む幅広い分野の優れたクリエイティブワークを表彰しています。2025年度のCresta Awardsは、9月下旬にオンラインで開催され、世界70か国以上からエントリーが寄せられました。

詳細は下記URLよりご覧ください。

URL：https://www.cresta-awards.com/about（英語）

※2：審査員長賞は特別賞の1つです。Cresta Awards 2025においては審査員長賞２つをdentsuが独占しました。

詳細は下記URLよりご覧ください。

URL：https://www.cresta-awards.com/dentsu-unique-double（英語）







