「あいちウィーク」および「県民の日 学校ホリデー」に合わせて入村料特別割引を実施します
名古屋鉄道株式会社
◆「あいちウィーク」特別割引について
博物館 明治村（犬山市内山1番地、理事長：高崎 裕樹）では、愛知県が実施する「あいちウィーク」および、「県民の日 学校ホリデー」にあわせて、入村料の特別割引を実施します。
愛知県は11月27日（木）の「あいち県民の日」を記念し、11月21日（金）から27日（木）を「あいちウィーク」としています。
本企画は、家族や友人と共に歴史・文化を紹介する博物館施設を気軽に楽しむ機会の提供と、体験的な学習活動を促進する取り組みとして実施するものです。
詳細は下記のとおりです。
1.期間
11月21日（金）～11月27日（木）
2.料金
大人 2,500円 ※通常料金
高校生 1,500円 → 750円
小・中学生 700円 → 350円
※未就学児は無料です
※前売り電子チケットも販売します
3.対象
愛知県の公立学校（幼稚園・小中学校・高等学校・特別支援学校）の生徒・児童
※当日窓口で県内校の学生証もしくは在住が証明できるものの提示が必要です
4.内容
「あいちウィーク」期間の1日を「県民の日 学校ホリデー」として休業日が設けられたことに際して、地域の歴史・文化・自然等の関心を深める体験的な学習活動を促進する取り組みの一環として特別割引を実施します。