こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
モニターヘッドホン『ATH-M50x』の2025年限定モデル『ATH-M50x ENSO』発売
クラシックなオールブラックデザインに回帰、全世界数量限定で10月31日発売
株式会社オーディオテクニカは、世界中の音楽クリエイターやリスナーに愛され続けるモニターヘッドホン『ATH-M50x』の誕生10周年を記念し、2025年限定モデル『ATH-M50x ENSO』を10月31日（金）より全世界数量限定で発売いたします。
ATH-M50x ENSO
2014年の発売以来、『ATH-M50x』は優れた音質と耐久性でプロフェッショナルから一般ユーザーまで幅広く支持されてきました。これまで定期的に限定カラーを展開し、特別なデザインを提供してきましたが、このたび10周年を迎えるにあたり、原点回帰ともいえるクラシックなオールブラックデザインを採用した『ATH-M50x ENSO』が登場します。
「ENSO（円相）」とは、日本の墨絵において一筆で描かれる円を指し、生命の循環や完成された美を象徴します。このモチーフを『ATH-M50x』のリングデザインとブラックカラーへの回帰に重ね合わせ、特別な意味を込めました。ヘッドバンドのスライダーとリング部分には墨絵の筆跡と音の波形をモチーフにした特別な刻印を施し、本体はもちろん、細部に至るまですべてを黒で仕上げています。さらに、各製品には一つひとつ異なるシリアルナンバーを刻印し、世界に一台だけの特別なモデルとなります。
画像左：リングデザイン、画像右：スライダーデザイン
また、ご購入いただいた方の中から抽選で「ATH-M50x ENSOアクセサリーキット」が当たるキャンペーンも実施。キットには専用ヘッドホンケースと、京都の染色工房「馬場染工場」とのコラボレーションによる特製風呂敷が同梱されます。詳細は製品ページをご覧ください。
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M50xENSO
画像左：ATH-M50x ENSOアクセサリーキット、画像右：馬場染工場での制作の様子
【ATH-M50x ENSO 製品概要】
一筆で描く円、十年の響き。原点回帰 “Back to Black”──2025年限定モデル
10月31日発売
プロフェッショナルモニターヘッドホン
ATH-M50x ENSO オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M50xENSO
<特長>
■世界限定5000台。
■こだわりのディテールと唯一無二の存在感
■大口径の強磁力φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生
■遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し、長時間使用でも快適なモニタリング
■片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
■新採用のイヤパッド、ヘッドパッド素材で高耐久性を実現
■メンテナンスが手軽に行なえる着脱コード（バヨネット式ロック機構）を採用
■利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属 (1.2mカールコード、3mストレートコード、1.2mストレートコード)
■持ち運びに便利な折りたたみ機構
■スタジオレコーディングやミキシングに最適
＜「M50xシリーズ」について＞
ラインナップとして、モニターヘッドホン『ATH-M50x』とそのワイヤレスモデル『ATH-M50xBT2』があります。
左から『ATH-M50x BK』『ATH-M50x WH』、『ATH-M50xBT2』
『ATH-M50x』の始まりは、2007年に発売されたプロ向けモニターヘッドホン『ATH-M50』です。 『ATH-M50』は、ヘッドホンの音質を大きく左右するドライバーの設計や、音響デザインの設計・開発から生産まですべて自社内で完結。サウンドエンジニアやアーティストにとっての制作用ツールとして、モニターヘッドホンに要求される優れたオーディオ性能や使いやすさ、壊れにくさを実現しました。発売後、多くのプロユーザーから高い評価を受けた 『ATH-M50』ですが、開発チームはこれに満足することなく、その後もヘッドホンを毎日使う現場の声に耳を傾け続け、2014年、7年の時を経て進化を遂げたリニューアルモデル『ATH-M50x』を発売します。
その後、ワイヤレスヘッドホン人気の高まりを受け、『ATH-M50x』に対しても一般のユーザーからワイヤレス化を望む声が徐々に大きくなり、『ATH-M50x』のワイヤレス化プロジェクトがスタートします。 Bluetooth接続で、本来の『ATH-M50x』の音質を再現することは容易なことではありませんでした。度重なるチャレンジの末、2018年にワイヤレスヘッドホン『ATH-M50xBT』を発表。3年の時を経て、今の時代にマッチする最新機能を備えたアップグレードモデル『ATH-M50xBT2』が今年の9月より発売いたしました。ワイヤードの『ATH-M50x』と並んで、『ATH-M50xBT2』も多くのお客様からご評価いただいています。
