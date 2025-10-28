モニターヘッドホン『ATH-M50x』の2025年限定モデル『ATH-M50x ENSO』発売













【ATH-M50x ENSO 製品概要】一筆で描く円、十年の響き。原点回帰 “Back to Black”──2025年限定モデル10月31日発売プロフェッショナルモニターヘッドホンATH-M50x ENSO オープン価格製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M50xENSO<特長>■世界限定5000台。■こだわりのディテールと唯一無二の存在感■大口径の強磁力φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生■遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し、長時間使用でも快適なモニタリング■片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構■新採用のイヤパッド、ヘッドパッド素材で高耐久性を実現■メンテナンスが手軽に行なえる着脱コード（バヨネット式ロック機構）を採用■利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属 (1.2mカールコード、3mストレートコード、1.2mストレートコード)■持ち運びに便利な折りたたみ機構■スタジオレコーディングやミキシングに最適＜「M50xシリーズ」について＞ラインナップとして、モニターヘッドホン『ATH-M50x』とそのワイヤレスモデル『ATH-M50xBT2』があります。左から『ATH-M50x BK』『ATH-M50x WH』、『ATH-M50xBT2』『ATH-M50x』の始まりは、2007年に発売されたプロ向けモニターヘッドホン『ATH-M50』です。 『ATH-M50』は、ヘッドホンの音質を大きく左右するドライバーの設計や、音響デザインの設計・開発から生産まですべて自社内で完結。サウンドエンジニアやアーティストにとっての制作用ツールとして、モニターヘッドホンに要求される優れたオーディオ性能や使いやすさ、壊れにくさを実現しました。発売後、多くのプロユーザーから高い評価を受けた 『ATH-M50』ですが、開発チームはこれに満足することなく、その後もヘッドホンを毎日使う現場の声に耳を傾け続け、2014年、7年の時を経て進化を遂げたリニューアルモデル『ATH-M50x』を発売します。その後、ワイヤレスヘッドホン人気の高まりを受け、『ATH-M50x』に対しても一般のユーザーからワイヤレス化を望む声が徐々に大きくなり、『ATH-M50x』のワイヤレス化プロジェクトがスタートします。 Bluetooth接続で、本来の『ATH-M50x』の音質を再現することは容易なことではありませんでした。度重なるチャレンジの末、2018年にワイヤレスヘッドホン『ATH-M50xBT』を発表。3年の時を経て、今の時代にマッチする最新機能を備えたアップグレードモデル『ATH-M50xBT2』が今年の9月より発売いたしました。ワイヤードの『ATH-M50x』と並んで、『ATH-M50xBT2』も多くのお客様からご評価いただいています。