italki、日本では初の試みとなるYouTube広告を開始 ― 急増するフランス語学習者をサポート、リアルな学習者の声を届ける ―

■ 広告配信の背景

italki HK Limited

日本では英会話レッスンの需要が高く、多くの学習者が英語学習に集中しています。一方で、第二外国語としてフランス語を学びたい方にとっては、講師数が少なく、レッスン価格が高くなる傾向があります。

italkiでは、世界中のネイティブ講師からマンツーマンレッスンを受講でき、フランス語だけでも1,000人以上の講師が在籍しているため、第二外国語でもよりお手頃な価格で学習することが可能です。

■ 広告制作のポイント

フランス語講師検索ページ

今回のYouTube広告では、実際に現在パリで暮らしている日本人のitalkiユーザーに協力を依頼し、リアルな学習体験の声を通して、視聴者に語学学習の魅力を伝えています。

「フランス語を学ぶことで広がる世界」をテーマに、学習者のリアルな声を中心に構成されたストーリー仕立ての動画です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g60lKMBHHX0 ]

本場パリのレストランで注文！italkiで学んだフランス語をパリで実践

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GtwRARUCDUo ]

憧れのパリのカフェで注文！italkiで学んだフランス語をパリで実践

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=i3ZIqiyKt84 ]

パリのマルシェでお買い物！italkiで学んだフランス語をパリで実践

■ italki Japan チームからのコメント

「italkiが今年から日本でのマーケティング活動を本格化して以来、フランス語学習者が急激に増加しています。

その流れを受け、“もっと学習者をサポートしたい”という社内の声から、今回の広告プロジェクトが実現しました。

フランス語を通して新しい世界に踏み出す日本人学習者の姿を、より多くの方に届けたいと考えています。」

■ 広告の目的

- 日本国内における italki ブランドの認知拡大- フランス語学習者への継続的なサポート- 海外生活・留学を目指す日本人学習者への学習環境提供

italkiでは、初心者から上級者まで、自分のレベルに合ったフランス語講師を選んでレッスンを受けることができます。

▼興味のある方は、こちらからオンラインフランス語講師をチェックしてください

https://www.italki.com/ja/teachers/online-french

【会社概要】

会社名：italki HK Limited.

サービス概要：italki（アイトーキー）は、学習者と講師をオンラインで結び、ビデオ通話を通じてマンツーマンまたは少人数での言語学習を提供するプラットフォームです。

講師は価格とスケジュールを自ら設定し、学習者は目的や予算に応じて予約します。

講師は資格や指導経験を有するプロの講師と、会話練習を中心に行うコミュニティチューターの2種類に区分されています。

学習者は希望する言語、料金、時間帯、講師の経歴などの条件を指定して検索し、マンツーマンレッスンを予約・受講できます。



