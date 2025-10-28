鉄道事業者の時刻表デジタル化を支援する新サービス『鉄道時刻表クラウド by NAVITIME』を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2025年10月28日（火）より、時刻表データをクラウド上で管理でき、時刻表運用の業務省力化とサービス向上を支援する、鉄道事業者向けの新サービス『鉄道時刻表クラウド by NAVITIME』を提供開始いたします。第一弾として、本日より、小田急電鉄株式会社の公式サイトにて、ご活用いただきます。

近年、スマートフォンやデジタルサイネージの普及により、紙の時刻表が廃止されるなど、時刻表データのデジタル化や、デジタル媒体による情報提供の重要性が高まっています。また、時刻表データのデジタル化は、鉄道事業者におけるデータの管理・更新などの運用や、ユーザーからの問い合わせ対応への負担を減らすことが期待できます。

一方で、デジタル化にかかるコストや開発が負担となり、デジタルへの切り替えが進みづらい現状もあります。

そこでナビタイムジャパンでは、事業者側での大規模なシステム開発不要で、より手軽に時刻表データのデジタル化を支援できるよう、これまで『乗換時刻表検索ASP』として提供してきた鉄道事業者向けの時刻表・乗換検索サービスをSaaS化し、クラウド上で時刻表データの運用が可能な本サービスを開発しました。

これにより、導入時の鉄道事業者での開発コストやデータ運用の手間を大幅に削減し、常に最新のUI・UXでのサービス提供や、新しい機能を随時追加することが可能となります。

機能面では、特急予約サービスとの連携や、列車の詳細情報の掲載、訪日外国人向けの多言語での情報提供など、利便性の高い情報をユーザーに提供することが可能となります。また、ダイヤ改正時の事前告知や、列車運行に関するお知らせをCMS化するなど、スピーディーな情報発信も可能となります。

『鉄道時刻表クラウド by NAVITIME』を通じて、鉄道事業者の業務省力化とサービス品質向上に貢献いたします。

なお、本サービスの提供第1弾として、小田急電鉄株式会社の公式サイト内の多言語での乗換検索・時刻表機能と、新たに開設される外国人観光客向けの宿泊予約サイト「Hakone Trip」にて、本サービスをご活用いただきます。

■『鉄道時刻表クラウド by NAVITIME』の主な機能

１.時刻表データの一元管理

クラウド上で、時刻表データを一元管理できるようにすると共に、新たに、以下のような多彩な時刻表表現が可能となります。

・時刻表のリスト表示

・鉄道事業者独自の列車種別や凡例、行き先表記の色設定や記号表示での柔軟な表現

２.特急予約サービスとの連携や多言語化など、利便性の高い情報提供の支援

時刻表と特急予約サービスのシームレスな連携により、時刻表画面から簡単に特急予約が可能となります。ユーザーの利便性向上と共に、特急の利用率増加にも寄与します。

また、訪日外国人観光客が増加する中、迅速な対応が求められている多言語化についても、訪日外国人観光客向けナビゲーションサービス『Japan Travel by NAVITIME』の運営ノウハウを活かし、日本語に加えて、英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語の5言語に対応しており、ボタン一つで簡単にきりかえが可能です。

３. スピーディーな情報発信機能

ダイヤ改正時の事前告知や列車運行に関するお知らせをCMS化し、ユーザーにとって必要な情報を、一元管理しつつ、迅速に発信できます。

●『鉄道時刻表クラウド by NAVITIME』について

▶サービス紹介サイト(https://transport.navitime.co.jp/train/innovation/train-cloud)

・お問い合わせ先：株式会社ナビタイムジャパン 鉄道イノベーション事業

railway-support@navitime.co.jp

