【韓国NCSOFT】NCがメインスポンサーを務める韓国最大級のゲームショウ「G-STAR 2025」NC特設サイトをオープン！『AION2』『シンダーシティ』など出展ラインアップやブースイメージを公開

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/ 朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、2025年10月28日(火)に、11月13日(木)から11月16日(日)まで釜山BEXCOで開催予定の韓国最大級のゲームショウ「G-STAR 2025」のNC特設サイトの公開、及び出展タイトルラインアップとブースイメージの公開をお知らせします。

※本リリースは韓国のNCSOFTにて2025年10月28日に発表された内容を元にエヌ・シー・ジャパン株式会社にて日本語翻訳して配信しております。

■韓国最大級のゲームショウ「G-STAR 2025」NC特設サイトオープン

「G-STAR 2025」のメインスポンサーを務めるNCは、2025年10月28日(火)にNCの出展ラインアップやブースイメージを掲載する特設サイトを公開しました。

「G-STAR 2025」では、11月19日(水)に韓国/台湾でリリ-ス予定の『AION2』の、「キャラクターカスタマイズ」と『AION2』の代表ダンジョンの一つとなる「ウルググ峡谷」をPCとモバイルで体験できる試遊ブースを公開予定です。

また、「G-STAR 2023」の出展からアップデートされた、「荒廃した未来都市ソウル」を舞台に繰り広げられるオープンワールドタクティカルシューター「シンダーシティ」も試遊ブースが登場し、キャラクター「セブン」の叙事を体験できるキャンペーンモードを体験できます。

さらに、特設サイトにて『AION２』、『シンダーシティ』とともに、3人称視点チームサバイバルヒーローシューター『タイムテイカーズ』と、アニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ』を含む出展ラインアップ案内映像を公開しました。

このほかにも、 未公開新作情報1種を、「G-STAR 2025」の開催中に情報公開予定となりますので、続報を楽しみにお待ちください。

≪[NC G-STAR 2025]無限大の世界、一つの旅！NCSOFT出展ラインアップ公開(Teaser) ｌ エヌシーソフト(NCSOFT)≫

https://youtu.be/b_n4hpvoI0E

NCは「G-STAR2025」のメインスポンサーを務め、B2C（企業と消費者間の取引）館に単独で300ブース規模の展示スペースを公開予定です。

ブースは中央の「ドーム上映館」と、両側の2つの「試遊ゾーン」で構成され、「ドーム上映館」では超大型パノラマ上映館で、新作トレーラーを鑑賞する事ができ、ブースには来場者用の休憩スペースも設けられています。

詳細はNCの「G-STAR 2025」特設サイトにてご確認ください。

≪NC「G-STAR 2025」特設サイトはこちら≫

https://about.ncsoft.com/GSTAR2025/

※当プレスリリースの内容は2025年10月28日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。