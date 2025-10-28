ミツカンとJALが協働！旅立ちのひとときをおいしく爽やかに演出

株式会社Mizkan Holdings

株式会社 Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、

2025 年 10月28 日（火）より、商品を体感いただく場を増やしていきたいという想いから、日本航空株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長グループCEO：鳥取 三津子、以下JAL)と、2025年10月28日から11月10日までの期間、中部国際空港国際線 JALサクララウンジにおいて、ミツカン「フルーティス(TM) りんご酢シャインマスカット」を期間限定で提供します。

提供商品

ミツカンの「フルーティス」は日本各地の豊かな自然が育んだ名産フルーツを、おいしく健康的にいただくことができるビネガードリンクです。今回はフルーティスの数ある商品ラインナップのなかでも人気が高く、「日本の産地を応援したい、日本らしさを感じられるドリンクを」というミツカン開発担当者の想いがつまった、高級感のあるフルーツであるシャインマスカットをご用意しました。

「フルーティス りんご酢シャインマスカット」はりんご酢をベースに、長野県産のシャインマスカット果汁を加え、すっきりとした香りとしっかりとした甘味、そしてほどよい酸味が特徴の商品です。こちらの商品を水で6倍希釈したドリンクとしてご提供いたします。

セントレア サクララウンジにてご提供への思い

中部国際空港から海外へご出発されるお客さまが、フルーティスを通じて、使われている果実の産地やそこに込められた想いにふれ、ふたたび日本各地へ旅したいと感じるきっかけになることをお手伝いします。

ミツカンとJALは、これからも人、地域と社会へ貢献し続けていくために、地域の魅力を発信し、新しい需要創造と地域社会の活性化につとめてまいります。

実施期間

＊イメージ

■ 提供期間 ：2025年10月28日（火）～11月10日（月）

■ 提供場所 ： 中部国際空港 国際線JALサクララウンジ

■ 提供時間 ： ラウンジ営業時間 07:00-21:30 ※運航便に合わせて変更される場合いがあります

■ 商品詳細 ： 「フルーティス りんご酢シャインマスカット」 (6倍濃縮タイプ)

栄養成分などの詳細はMizkan Webサイトでご確認ください。

https://www.mizkan.co.jp/

■ 提供方法 ：上記商品を水で６倍希釈したドリンクとしてご提供いたします。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/619_1_08bb9d721f35c41ec6a871d3e6f0bdad.jpg?v=202510290427 ]

※全国で販売中

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

【商品に関する一般の方のお問い合わせ先】

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/

【企画に関する問い合わせ先】

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/

日本航空 中部支社 TEL：052-265-4171 (平日9:30-18:00、12:00-13:00を除く)