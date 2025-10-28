こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TVアニメ「WIND BREAKER」のグッズを発売開始！
10月28日よりデジタル・フロンティア公式オンラインショップにて、ロックテイストを効かせた限定描きおこしデザインのグッズを予約開始
円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：植木英則、以下「デジタル・フロンティア」）は、TVアニメ「WIND BREAKER」の新作グッズを全国のアニメショップおよびデジタル・フロンティアの公式オンランインショップにて発売いたします。
【商品購入ページ】
公式オンラインストア https://dfx.theshop.jp
発売開始予定日 2025年10月28日（火）12時より公開
【商品情報】
【権利表記】
©にいさとる・ 講談社 ／ WIND BREAKER Project
【作品情報】
人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者
何人も例外なくボウフウリンが粛清する――！
偏差値は最底辺、ケンカは最強。超不良校として名高い、風鈴（ふうりん）高校。
その「てっぺん」を獲るため、街の“外”からやってきた高校 1年生・桜遥。
しかし、現在の風鈴高校は“防風鈴”（ボウフウリン）と名付けられ
街を守る集団となっていて━━！？
不良高校生・桜の英雄伝説、ここに開幕！
【公式アカウント】
X（twitter) ：@dflicense
【会社概要】
3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。
株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社デジタル・フロンティア
お問い合わせフォーム：https://www.dfx.co.jp/contact/
関連リンク
デジタル・フロンティア公式オンラインショップ
https://dfx.theshop.jp/
