【25%OFF】Switch2「モンスターフィルム」がAmazonスマイルSALEに再び登場！iPhone17・Switch対応モデルを中心に傷・指紋・衝撃から保護する高品質ガラスフィルムを特別価格で

Fun Standard株式会社

Switchシリーズモンスターフィルム

Fun Standard株式会社（RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、Amazonで開催中の「スマイルSALE」（2025年10月27日～11月4日）にて、ベストセラーを獲得した人気ガラスフィルム 「モンスターフィルム for Switch2」 を中心に、最新のiPhone17対応モデルやこれからの季節にお風呂で大活躍のスマホ防水ケース、アロマディフューザーなどを特別価格で販売しています。

セール詳細：

セール名：Amazon「スマイルセール」

開催期間：2025年10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

セール価格：最大50%オフ

セール対象商品（一例）

Switch2にも使える、人気保護フィルムやタッチペン

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=%3DPRT-SM250418Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』 （最大25%OFF）

Amazonベストセラー獲得：Switch2向け画面保護フィルムとして売れ筋No.1

3タイプ展開：ブルーライトカット・アンチグレア・クリア

EZguide式簡単貼付け：ガイド枠でズレずにきれいに貼れる

精密設計で画面ギリギリまで保護

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/69957DDF-A411-42A3-A4D1-A9A9FEDBC072?channel=PRT-2510SM-B1511[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ik9Nqbh5fUk ]

iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つきiPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つき（最大30%OFF）

強化ガラス保護フィルム：モンスターフィルムは、耐衝撃性と耐久性を誇る強化ガラスフィルム。スマートフォンをしっかり保護し、使い心地も抜群です。

簡単設置：気泡が入りにくく、簡単に貼れる設計で、スマートフォンを安全に守ります。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/7F64112F-E8A1-4457-9187-3E402D1EF8E3?channel=PRT-2510SM-B1438[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=x3SE3gpwlAQ ]

Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」

多機種対応：iPhone、iPad、Androidスマートフォン、Chromebook、Surface、Nintendo Switchなど、静電容量方式のタッチパネル搭載デバイスに対応。

2WAYペン先：1.4mmの極細金属製ペン先（充電式）と導電繊維製ペン先（交換可能）を使い分け、手袋やネイルをしていても快適に操作可能。

長時間使用可能：金属製ペン先はType-C充電で、約30分の充電で14時間の連続使用が可能。

収納便利：マグネット内蔵でデスクにピタッと貼り付けて収納でき、携帯にも便利。

※使用のソフトやアプリによって反応しずらい場合があります

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/708B1A97-B57D-4FD1-A87B-9255E1804B82?channel=PRT-2510SM-B1287[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=q1NGi0gh164 ]

冷却プレート付きハンディファン suzumi-すずみ-お風呂で動画を楽しむ！「スマホ防水君 マグネット+」（最大15％OFF）

【スマホ防水君セット内容】：本体×1個、壁掛け用 粘着フック×3枚、壁掛け用 マグネットフック×1枚

【防水規格IPX6相当】：前面のフィルムには防水性に優れたPET素材を採用。背面は水の侵入を防ぐ二重構造のスロープ設計。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/1CCF7260-D608-4DE9-A4F0-97BFDD874B1A?channel=PRT-2510SM-B1383[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-GqTwtQcTvI ]

晴雫（はれしずく）【音質重視する人向け】お風呂 スマホ 防水ケース 壁掛け スタンド 2WAY【 スマホ防水君Plus 】（最大25％OFF）

【スマホ防水君Plus セット内容】：本体×1個、壁掛け用 粘着フック×3枚、壁掛け用 マグネットフック×1枚

【特徴】：スマホ防水君Plusは従来型と比べ「音質向上」「ラクラク移動」を実現した防水ケースです。

【防水規格IPX5相当】：前面のフィルムには防水性に優れたPET素材を採用。背面は水の侵入を防ぐ二重構造のスロープ設計。クリア音質ポートも水が入らない構造となっています。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/147F1565-A9D2-4D6D-ACC7-27DDD22837BB?channel=PRT-2510SM-B1056[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=D_6m2CP0Df4 ]

「ふりふり冷感タオル」ディープブルーセット濡らして振るだけ-13℃下がるテレビでも話題の冷感タオル「ふりふり冷感タオル」（25％OFF）

【タブレット防水君セット内容】：本体 × 1個、壁掛け用アーム × 1個、壁掛け用 粘着フック × 3枚

【防水規格IPX5相当】：前面のフィルムには防水性に優れたPET素材を採用。背面は水の侵入を防ぐ二重構造のスロープ設計。360°しっかり防水。

【出し入れ超簡単】：タブレットをセット→フタを閉めてストッパーをかけるだけ。

【粘着フック3枚】：お風呂やよく使う3カ所に設置すれば場所変更も楽々。予備としても活用いただけます

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/2BFE4F33-9438-466B-AB53-1B0912D86A14?channel=PRT-2510SM-B1325[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=fGvLhq_Yo0M ]AROMA FLOW -アロマフロー-「AROMA FLOW -アロマフロー-」（20％OFF）

シンプルで効率的に香りを拡散するネブライザー式のアロマディフューザーです。水を使用せず、エッセンシャルオイル本来の香りをそのままお楽しみいただけます。

ウォールナット調とナチュラルウッド調の2色を取り揃え、どちらも美しい木目調のデザインが特徴です。優雅なくびれたフォルムが印象的で、シンプルでありながらも曲線美が際立ち、空間に高級感と柔らかさを与えます。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/BE0DC9FF-6CAC-4FE8-963B-70F508BBF867?channel=PRT-B1444-250829[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=LnvWLu6PKPs ]しっとりアロマディフューザーしっとりアロマディフューザー（２５％OFF）

ミストタイプのアロマディフューザー。

木目とホワイトのシンプルなデザイン、ライトをONにすればナイトライトとしても活躍します。

卓上加湿器のような感覚でご使用いただけるアロマディフューザーです。

■ BELLEMONDについて

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A75CE6-CB1F-4896-9D96-561DB1F51E3D?channel=PRT-B1382-250829[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=pWCDY1I2Plk ]

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/