創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」京都駅前店が10月30日オープン



















合鴨ローストと米茄子田楽 1,419円森半の宇治抹茶白玉プリン 605円日本酒（イメージ）◇じぶんどき和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、京都駅前店オープンで21店舗の展開となります。DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/