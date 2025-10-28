こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」京都駅前店が10月30日オープン
株式会社第一興商は、落ち着きと上品さが息づく和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」京都駅前店（京都府京都市）を2025年10月30日にオープンします。
京ことばの“時分時”に由来するブランド名「じぶんどき」を冠する当店は、和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と各地の厳選日本酒をはじめ、料理との相性やお客様の好みに合わせて楽しめる110種類以上ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」京都駅前店 店舗概要
開店日：2025年10月30日(木)
所在地：京都府京都市南区東九条室町48 J’sビル 6F
電話番号 ：075-634-5855
アクセス：JR京都駅八条西口 徒歩1分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00～23:30
土・日・祝 16:00～23:30
定休日：なし
店舗面積：324.09平方メートル
座席数：137席 宴会最大62名
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/kyoto/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー ※ 価格は全て税込
おまかせ天ぷら 8種盛り合わせ 2,189円
黒毛和牛とイクラの土鍋ごはん 1人前 2,035円（写真は2人前）
おばんざい各種 418円
焼き野菜の京風シーザーサラダ 1,089円
本件に関するお問合わせ先
株式会社第一興商 広報担当
03-3280-2100
press@dkkaraoke.co.jp
合鴨ローストと米茄子田楽 1,419円
森半の宇治抹茶白玉プリン 605円
日本酒（イメージ）
◇じぶんどき
和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、京都駅前店オープンで21店舗の展開となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：
https://dkdining.com/shop/jibundoki/
