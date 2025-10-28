¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³Ø½¬±¡Âç³Ø¤¬¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ëⅩ―¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³Ø¤È»×ÁÛ ― ·ò¹¯¡¦À¸¤È»à¡¦¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ
³Ø½¬±¡Âç³Ø(ÅìµþÅÔËÅç¶è)¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè17²ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÂè37²óÀ¸Ì¿²Ê³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ëⅩ―¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³Ø¤È»×ÁÛ ― ·ò¹¯¡¦À¸¤È»à¡¦¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¡×¡Ê¶¦ºÅ¡§³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー¡¡¸å±ç¡§ËÅç¶è¡¦³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÆ±Áë²ñ¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZOOM¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä°¹ÖÌµÎÁ¡¢ÂÐÌÌ»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ßÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè17²ó³Ø½¬±¡Âç³Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÂè37²óÀ¸Ì¿²Ê³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄ¹¤¯À¸¤¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦À¸¤¡¢¤É¤¦»à¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³Ø¤È»×ÁÛ ― ·ò¹¯¡¦À¸¤È»à¡¦¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤È¿ÍÊ¸²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃµ¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¡¢¼ôÊ©Æ»»°¶µ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ·»à´Ñ¡¢°åÎÅºâÀ¯¤Î»ýÂ³À¤ò¤á¤°¤ëÀ©ÅÙÅª¡¦µ»½ÑÅª²ÝÂê¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¼÷¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢ºÆ¹½ÃÛ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢³Æ¹Ö±é¤¬¸½Âå¤ÎÀ¸¤Êý¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎ¤¬¸òº¹¤¹¤ëËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬¡¢Ä¹¼÷»þÂå¤òÁÏÂ¤Åª¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ëⅩ―¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³Ø¤È»×ÁÛ ― ·ò¹¯¡¦À¸¤È»à¡¦¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¡×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:30～17:10¡Ê13¡§00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û³Ø½¬±¡Âç³ØÀ¾£µ¹æ´Û201¶µ¼¼¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦JR»³¼êÀþ¡ÖÌÜÇò¡×±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ3Ê¬
¡Ú¶¦¡¡ºÅ¡Û³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー
¡Ú¸å¡¡±ç¡ÛËÅç¶è¡¦³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÆ±Áë²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦³«²ñ°§»¢¡¡13:30～13:35¡¡ÈøÃç¡¡¹¨¹¯¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡Ë
¡¦Âè°ì¹Ö±é¡¡13:35 -14:15¡¡¡Ö¤¬¤ó¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤« －¹ÚÊì¸¦µæ¤È¿Ê²½¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¯ －¡×É©ÅÄ Âî¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÂèÆó¹Ö±é¡¡14:15-15:00¡¡¡ÖÃæ¹ñ»×ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ·»àÄ¶±Û¤Î»î¤ß －¶áÀ¤´ü¼ôÊ©Æ»»°¶µ¤ËÂ¨¤·¤Æ －¡×ÇÏÊ¥ ¾»Ìé¡ÊÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®Ä¹¡¦¸µ³Ø½¬±¡Âç³Ø³°¹ñ¸ì¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡15:00-15:20¡Ê20Ê¬¡Ë
¡¦Âè»°¹Ö±é¡¡15:20-16:00¡¡¡Ö°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ －¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¡Ë¤Èµ»½Ñ¿ÊÊâ¡Ê¹â³Û°åÌôÉÊ¡Ë¤Î±Æ¶Á－¡×±óÆ£ µ×É×¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÄ¹¡Ë
¡¦Âè»Í¹Ö±é¡¡16:00-16:45¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¤Î¥»¥«¥ó¥É&¥µー¥É¥¥ã¥ê¥¢ －º£¤Ç¤¤ë¤³¤È －¡×»³ËÜ ¥â¥Ê¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡16:45-16:50¡Ê5Ê¬¡Ë
¡¦Áí¹çÆ¤ÏÀ¡¡16:50～17:05
¡¦ÊÄ²ñ°§»¢¡¡17:05～17:10¡¡ÅèÅÄ¡¡Æ©¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÄ¹¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡ÛÂÐÌÌ»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡¢ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://us02web.zoom.us/meeting/register/0wnSO9t0ReC_Jg8WG1epFg#/registration
¢§ËÜ·ï¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§ ³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÃ´Åö¡§Æ£µï¡Ë¡¡
TEL¡§03-5992-1024¡¡
Email¡§guic-off@gakushuin.ac.jp¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î～¶â¡¿9¡§00～16¡§30
¢§¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø½¬±¡Âç³Ø¹Êó¥»¥ó¥¿ー(Ã´Åö¡§¾¾ËÜ)
TEL¡§ 03-5992-1008
E-mail¡§ koho-off@gakushuin.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ØÄ¹¼¼¹Êó¥»¥ó¥¿ー
¾¾ËÜ
TEL¡§03-5992-1008
FAX¡§03-5992-9246
¥áー¥ë¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/