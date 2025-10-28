こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
法政大学が学生の社会的起業を支援するプログラム「チェンジメーカーズラボ in 多摩（たまらぼ）」最終報告会を11月4日に開催
法政大学ソーシャル・イノベーションセンター（SIC）は、社会的起業を目指す学生を支援するプログラム「チェンジメーカーズラボ in 多摩（たまらぼ）」最終報告会“DEMO DAY”を11月4日（火）に東京多摩産業交流センター東京たま未来メッセ（東京都八王子市）で開催します。外部審査員による審査を行い、優秀なプレゼンテーションには、大学から支援金（最優秀賞30万円、優秀賞10万円）が贈られます。
本件のポイント
・「チェンジメーカーズラボ in 多摩（たまらぼ）」は、社会課題の解決に向けて主体的かつ持続的に活動する学生を支援する課外プログラム。2023年度から始まり3年目を迎える。
・"社会を変えるチカラをつける100日間"として、「同世代コミュニティと専門家によるバックアップ」「講座やフィールドワーク、メンタリングなどからなるプログラム」「優秀な活動に対しては大学からの支援金支給」という三つの特徴をもっている。
・最終報告会では5チームが発表を行い、外部審査員による審査で最優秀賞と優秀賞が選ばれる。
・過去に最優秀賞を受賞したのは、通学手段として電動トゥクトゥクの実用化に向けた企業連携を行ったチーム（2023年度）、「バス通学を便利に、学生×飲食店をつなぐ新アプリ」を開発したチーム（2024年度）。
【開催概要】
■名 称 ：「チェンジメーカーズラボ in 多摩（たまらぼ）」最終報告会"DEMO DAY"
■日 時 ：2025年11月4日（火）17:30～20:30
■実施方法 ：対面とオンライン（Zoom）のハイフレックス形式
■会 場 ：東京多摩産業交流センター東京たま未来メッセ（東京都八王子市明神町3丁目19-2）
会場紹介・アクセス情報
https://www.tamaskc.metro.tokyo.lg.jp/access/
■申 込 ：10月30日（木）までに下記フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/qqyWYToAUrzTJXc6A
※オンライン参加を希望される方には、10月31日（金）にZoom情報をメールにてお知らせします。
■プログラム：
（1）開会あいさつ
（2）プログラム受講者による発表（5チーム）
（3）振り返りワークショップ
（4）表彰式
（5）交流会（プログラム終了後、1時間程度）
■発表テーマ：
・若者向けの旅行支援サービス
・フリースクールでの不登校生向け職業学習支援
・災害復興×ボランティア×旅行のコーディネートサービス
・窓を活用した個人商店向け広告サービス
・多摩キャンの居場所＝カフェ×交流
◆たまらぼについて
法政大学多摩キャンパスには社会課題について学ぶ学部が集まっている特徴を生かし、社会課題の解決に向けて主体的かつ持続的に活動する学生を支援する、課外プログラム「たまらぼ」を実施しています。NPO法人ETIC.の協力を受け、2023年度にソーシャル・イノベーションセンターで新設したプログラムです。たまらぼの理念は「自ら行動して新しいチェンジを生み出すための場」。2025年度は6月からプログラムを開講しています。
本プログラムを通じて大切にしている点は、次の4点です。1.小さくても行動を起こすことを重視する（インタビュー、アンケート等、顧客の声を聞く）、2.PDCAサイクルを小さく何回も回す（週報やコーディネーターの面談を通じて振り返り、次につなげる）、3.メンバー同士の関係性（相互に切磋琢磨し、刺激を与え合う仲間であれるような場を作る）、4.コーディネーターは見守り役と問いかけ役（類似する事業や、機会の情報は惜しみなく提供する。本人の中にある想いや大切にしたいことを問いから引き出し、活かす）。
