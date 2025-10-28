¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô¡¡³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ»î¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤ËÆÃÊÌ½õÀ®¶âÏÈ¤òÀßÄê¡¡Áª¹Í´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¼õ¸³À¸ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ø
¡¡ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³¡ÊⅠ·¿¡Ë¤«¤é¡¢À®ÀÓ¾å°Ì3Ì¾¢¨1¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ½õÀ®¶âÏÈ¢¨2¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³¡ÊⅠ·¿¡Ë¤«¤é¡¢°ì¼¡Áª¹Í¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤ò2026Ç¯10·î¤Ë¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÆó¼¡Áª¹Í¡ÊËÜ³Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë»î¸³¡Ë¤È¹ç³ÊÈ¯É½¤òÆ±Ç¯11·î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò½¾Íè¤«¤éÌó2¥ö·îÁá´ü²½¤·¡¢Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£±. ÆÃÊÌ½õÀ®¶â¤ÎÏÈ¤ò3Ì¾ÀßÄê¡¡¡Ê2026Ç¯ÅÙÆþ³Ø»î¸³～¡Ë
¡¡³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³¡ÊⅠ·¿¡Ë¤ÎÍý¹©³ØÉôºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜÎ±³Ø»î¸³¡ÊEJU¡Ë¤Î½êÄê²ÊÌÜ¤Î¹ç·×ÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤¾å°Ì£³Ì¾¤ËÆÃÊÌ½õÀ®¶âÏÈ¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢£´Ç¯´Ö¡¢¼ø¶ÈÎÁÁêÅö³Û¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¢¨3¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Íý¹©·ÏÊ¬Ìî¤Î³ØÌä¤ò³Ø¤Ö°ÕÍß¤È»ñ¼Á¤ò»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÀÒ¤Î³ØÀ¸¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤È°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Ø¶È¾©Îå·¿¤ÎÆÃÊÌµëÈñ¾©³Ø¶â(https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/juken.html)¤ä·ÐºÑ»Ù±ç·¿¤ÎÆþ³ØÁ°Í½Ìó·¿µëÈñ¾©³Ø¶â¡Ö¤ª¡µÌÀ¼£¾©³Ø¶â¡×¡Êhttps://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/Oh-oMeiji.html¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³¡ÊⅠ·¿¡Ë¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤Ë¸øÀµ¡¦¸øÊ¿¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¢¨4¡£
£². °ì¼¡Áª¹Í～¹ç³ÊÈ¯É½¤Î´ü´Ö¤òÃ»½Ì¡¡¡Ê2027Ç¯ÅÙÆþ³Ø»î¸³～¡Ë
¡¡2027Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³¡ÊⅠ·¿¡Ë¤«¤é¡¢°ì¼¡Áª¹Í¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤ò2026Ç¯10·î¤Ë¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÆó¼¡Áª¹Í¡ÊËÜ³Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë»î¸³¡Ë¤È¹ç³ÊÈ¯É½¤òÆ±Ç¯11·î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò½¾Íè¤«¤éÌó2¥ö·îÁá´ü²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¿ÊÏ©¤òÁá´ü¤Ë³ÎÄê¤Ç¤¡¢¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤Î¿½ÀÁ¤ä½»µï¤Î³ÎÊÝ¡¢Æþ³ØÁ°³Ø½¬¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³ »î¸³²ÊÌÜ¡¦ÆüÄøÅù°ìÍ÷¡Ê2026Ç¯1·î²¼½Ü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2027Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Æþ³Ø»î¸³ »î¸³²ÊÌÜ¡¦ÆüÄøÅù°ìÍ÷¡Ê2026Ç¯1·î²¼½Ü¸ø³«Í½Äê¡Ë
¡Êhttps://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html¡Ë
¢¨1¡¡Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¿ô¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¾©³Ø¶âÅù¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑWeb¥Úー¥¸¡Êhttps://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/scholarship.html¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3¡¡Ç¯ÅÙËè¤Ë³Ø¶ÈÀ®ÀÓÅù¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¼£Âç³ØµëÈñ¾©³Ø¶â¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ëÊÖ´ÔÉÔÍ×¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÀìÍÑWeb¥Úー¥¸¡Êhttps://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/gakusintop_index.html¡Ë
¡ã¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä´ë²èÉô¹Êó²Ý¡¡
TEL¡§03-3296-4082¡¡¡¡
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§koho@mics.meiji.ac.jp
¡ãÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô»öÌ³¼¼¡¡
TEL¡§044-934-7600¡¡¡¡
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sst@mics.meiji.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó²Ý
TEL¡§03-3296-4082¡¡
¥áー¥ë¡§koho@mics.meiji.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/