こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学が「大学スマホ・サイトユーザビリティ調査2025-2026」（日経BPコンサルティング）で全国256大学中第3位、関東地区では第1位に
東京工芸大学（学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市、東京都中野区）は、2025年10月24日（金）に発表された株式会社日経BPコンサルティングによる「大学スマホ・サイトユーザビリティ調査2025-2026」の結果、総合スコアランキング全国3位、関東地区では1位の結果となった。得点は96.44ポイント。
株式会社日経BPコンサルティングでは2004年から大学サイトのユーザビリティ調査を開始。2015年からは「スマホ利用者への配慮があるか」「ストレスなく情報にアクセスできるか」等をポイントに、スマホ・サイト調査を実施している。
東京工芸大学は2020年度から、誰もが見やすく使いやすいウェブサイトの運営・維持・向上に努めている。
2024年度には、トップページの表示速度をはじめ改善が必要な箇所を一つひとつ丁寧に検証・改善した結果、ユーザビリティが向上し、同調査開始以来初となる100.00ポイントを獲得。
2025年度は、視認性の向上を目的にウェブサイト内の文字サイズ拡大を実施したほか、訪問者が必要な情報に最短でたどり着けるよう表示構成の改善に取り組んだ。
また、同大では2023年度から、W3C勧告「WCAG 2.1」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAを目標とした宣言を行い、ユーザビリティ向上のほかに、ウェブアクセシビリティ向上に向けた取り組みも行っている。2025年4月24日には、第三者検査機関により、W3Cが勧告する最新版のガイドライン「WCAG 2.2」の適合レベルAAに適合した。
東京工芸大学は、テクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進している大学として、使いやすさ（ ユーザビリティ）だけでなく、さまざまな訪問者が必要とする情報に簡単にたどり着けること（アクセシビリティ）にも配慮し、先進的なウェブサイトの構築をさらに推進していく。
そして、心身の機能や利用する環境に関係なく、どのサイト訪問者にとっても使いやすくわかりやすく大学の情報を届け、これらを通して同大の魅力をさらに知ってもらえるよう努めていく。
【大学スマホ・サイトユーザビリティ調査結果： https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2025/1024sus/ 】
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■大学スマホ・サイト ユーザビリティ調査
株式会社日経BPコンサルティングによる、大学サイトを8つの診断指標によりスコア化し診断する調査。
調査方法はユーザビリティ（使い勝手・実用性）の観点から、米Googleの提唱するガイドラインなどを参考に、株式会社日経BPコンサルティングが独自に診断シートを作成。調査員が実際に大学サイトを閲覧し「見やすさ」や「操作のしやすさ」、「インタラクティブ」等8つの指標からチェックし、結果をスコアとして算出。調査の対象大学は国立・公立・私立の256校。
【URL】 https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/solutions/univ-sp-site-ux/
■WCAGとは
WCAGとは、W3C（World Wide Web Consortium）と呼ばれるウェブの世界的標準化を目指す国際的な団体が作成したガイドライン。ウェブコンテンツがさまざまな障がいのある人でも利用できることを目指している。2023年には、最新版のガイドライン「WCAG2.2」が発表されている。
■関連記事
・「2025/5/14東京工芸大学がW3C勧告「WCAG 2.2」の適合レベルAAに適合ウェブアクセシビリティ検査結果を公開―5月15日（世界中でアクセシビリティについて考える日）」
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/activity/pr/uploads/2025/05/kougei_webaccessibility2025.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/