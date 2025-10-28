こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ生命とアクサ損害保険、グループ間の連携を強化し、アクサ生命による法人顧客向け自動車保険の取扱いを開始
アクサ生命は生命保険と損害保険を一括してご提案し、 中小企業の経営課題や福利厚生の充実をより包括的にサポート
アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安渕 聖司、以下「アクサ生命」）は、2025年10月28日より、法人のお客さま向けにアクサ損害保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長兼CEO：田中 勇二郎、以下「アクサ損害保険」）が引受保険会社として提供する「アクサダイレクト総合自動車保険」の販売を開始します。
アクサ損害保険の法人向け「アクサダイレクト総合自動車保険」※1は、契約車両が9台以下の「ノンフリート契約」を対象としており、中小企業のお客さまを中心に、自動車にまつわるさまざまなリスクに備えることができる保険商品です。アクサ損害保険では、2024年5月から同商品を販売しておりますが、このたび、法人向け保険において一般的な「口座振替」での支払いに対応したことで、アクサ生命の営業社員が同商品をご提案することが可能となりました。これにより、これまでアクサ生命の法人のお客さまから多数寄せられていた「自動車保険もアクサで加入したい」というご要望にお応えできる体制が整いました。
今回の体制整備により、アクサ生命は生命保険と損害保険を一括してご提案できるようになり、中小企業の皆さまの経営課題や福利厚生の充実を、より包括的にサポートすることが可能となります。企業の福利厚生の充実が求められるなか、自動車保険の見直しはコスト管理の観点からも重要です。今後もアクサ生命とアクサ損害保険は両社のシナジーを活かし、充実した補償内容と合理的な保険料を両立した商品・サービスの提供に努めてまいります。
法人のお客さま向け「アクサダイレクト総合自動車保険」の主な特長
https://digitalpr.jp/table_img/2230/121113/121113_web_1.png
アクサ生命とアクサ損害保険は、今後もアクサグループの「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」というパーパス（存在意義）のもと、お客さまやそのご家族・企業経営者および従業員の皆さまの人生に寄り添うパートナーとして、アクサならではのアドバイス、商品やサービスを通じて、皆さまに安心をお届けしてまいります。
※1: バイク保険は対象外となります。
法人のお客さま向け「アクサダイレクト総合自動車保険」の詳細については以下URLよりご覧いただけます。
https://www.axa-direct.co.jp/auto/sme/
アクサ生命について
アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント(R)（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。
*ライフマネジメント(R)はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。
アクサ損害保険について
アクサ損害保険株式会社は、1998年に設立され、翌年7月より営業を開始し、現在は主に自動車・バイク保険を販売しているアクサのメンバーカンパニーです。個人のお客さまを対象とした「アクサダイレクト総合自動車保険」は好調な売上を続け、保有契約件数は100万件を超えています。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月～12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
アクサ生命保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
コミュニケーション・ブランド ＆ サステナビリティ
電話：03-6737-7140
https://www.axa.co.jp
https://www.axa-direct.co.jp/
