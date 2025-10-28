【国交省】子育てグリーン住宅支援事業　交付申請の予約受付は11月14日で終了へ

株式会社ベルテクノ

住宅リフォーム情報メディア「アンドリフォーム」（https://andreform.jp）は、国土交通省が2025年10月14日に発表した「子育てグリーン住宅支援事業」の予約受付終了（11月14日）※ に関する告知を受け、制度の最新情報と申請準備時の注意点を調査しました。



※出典：国交省「子育てグリーン住宅支援事業 予約受付終了のお知らせ 」（2025年10月14日）

本事業は、省エネ性能を高めるリフォームや新築住宅に対して補助金を交付する制度で、子育て世帯や若者夫婦世帯を中心に、多くの関心を集めています。家計にも環境にもやさしい制度として注目されるなか、予約受付の終了が11月14日に迫っています。

国交省「子育てグリーン住宅支援事業 予約受付終了のお知らせ」より引用

※出典：国交省「子育てグリーン住宅支援事業 予約受付終了のお知らせ」(https://kosodate-green.mlit.go.jp/news/2025101401.html)（2025年10月14日）

現時点では、登録事業者を通じた申請準備が整えばまだ間に合う見込みですが、必要書類の作成や工事スケジュールの調整には時間がかかるため、早めの対応が推奨されます。

11月14日の予約受付に間に合わせるための3ステップ

子育てグリーン住宅支援事業の申請は、登録事業者（工務店・リフォーム会社など）を通じて行う必要があります。施主自身が直接申請することはできませんが、登録事業者と連携して準備を進めれば、予約受付締切には十分間に合う見込みです。

予約受付に間に合わせるための現実的なスケジュールとして、10月下旬～11月上旬までに以下の3点を進めておきましょう。

step1 登録事業者への相談・依頼を完了する（最優先）

まずは対象事業者に連絡し、工事内容や見積りの相談を行いましょう。登録事業者のみが補助金申請を代行できます。

step2 工事内容・見積り・必要書類の準備を進める

申請には、事業者側で作成する契約書や見積書のほか、施主が用意する登記簿・所有者確認書類なども必要です。書類の準備と内容確認を並行して進めることで、スムーズに予約申請が行えます。

step3 予約申請を11月10日頃までに完了（事業者経由）

11月14日が正式な予約受付締切日ですが、事業者側の処理時間を考慮すると11月10日頃までに申請を完了させておくと安心です。予約が受理されれば、その後の交付申請（本申請）は工事完了後に順次行えます。

以上が、予約受付に間に合わせるための主な準備ステップです。ここからは、申請に進む前に確認しておきたい制度上のポイントを整理します。

申請に進む前に確認しておきたい制度上のポイント

チェック1：対象工事・製品の確認

対象は、断熱改修（窓・ドア・外壁・床など）、高効率給湯器の設置、バリアフリー改修など、一定の省エネ性能を満たす工事です。使用する製品・建材の型番が「登録製品リスト」に掲載されているかを事前に確認しましょう。

対象製品・型番の検索（子育てグリーン住宅支援事業 公式サイト）(https://kosodate-green.mlit.go.jp/#top_consumer)

チェック2：施工業者が「登録事業者」であるか

補助金の申請は、登録事業者（工務店・リフォーム会社など）を通じて行う必要があります。登録事業者でない施工会社では申請ができません。依頼予定の事業者が登録済みか、国交省サイトで確認を。

チェック3：必要書類の準備状況

交付申請には、契約書、工事見積書、図面、製品仕様書、住宅の所有者を示す書類などが必要です。不備があると申請が受理されないため、早めに必要書類をそろえることが重要です。

チェック4：工期の見通し

予約は、交付申請を前提とした「仮受付」にあたります。工事の進行が遅れると、交付申請期限に間に合わないおそれもあるため、施工スケジュールを事前に確認しておきましょう。

チェック5：予約受付終了と交付申請締切の違い

今回の予約受付終了（11月14日）は、交付申請の締切とは異なります。ただし、事業全体の予算上限に達した場合は、交付申請が早期終了となる可能性もあります。予約を完了した後も、交付申請までの手続きを確実に進めることが大切です。

チェック6：今後の制度動向にも注目

本事業は2025年度補正予算による取り組みであり、今後の住宅政策や省エネ支援策の方向性にも影響を与える可能性があります。制度の見直しや次年度以降の新支援策が検討される場合もあるため、最新情報を随時確認することが重要です。

今後の対応と注意点

予約受付の締切は2025年11月14日で、申請は登録事業者を通じて行う必要があります。書類の準備や工期の調整には時間を要するため、10月中に着手しておくと安心です。登録事業者への相談と見積り確定を早めに済ませ、できれば11月10日頃までに予約申請が完了していれば、制度の対象に間に合う見込みです。

子育てグリーン住宅支援事業は、補助金を活用して家計の負担を抑えながら、快適で省エネな住まいを実現できる貴重な制度です。受付終了が迫る今、リフォームや新築を検討している方は、早めに登録事業者へ相談し、確実な申請準備を進めることが大切です。

アンドリフォーム(https://andreform.jp/)編集部では、これまで住宅リフォームに関する制度動向や市場調査、利用者アンケートを継続的に実施しており、今回も国交省の発表内容と最新の登録状況をもとに、申請準備の実態や現場での課題を整理しました。

今後も、利用者の声や施工現場の視点を交えながら、リフォーム業界の最新動向と制度のリアルを発信

していきます。制度の詳しい内容や利用ポイントについては、こちらの記事もご覧ください。

子育てグリーン住宅支援事業に関する詳細記事

【2025】子育てグリーン住宅支援事業でエコな家にしてみませんか？(https://andreform.jp/article/kosodategreen)