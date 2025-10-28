【513BAKERY】2025年11月は、北の大地と海の恵みをパンで味わう「北海道フェア」を開催！

三重県・愛知県・東京都・北海道で全14店舗を展開する513BAKERYは、2025年11月1日(土)から、北海道の大地と海の恵みをパンで味わう「北海道フェア」を開催。じゃがいもや小豆、ミルクなどの北海道の食材やソウルフードをアレンジした食べ応え抜群のフェア商品全10品を販売します。ホクホクの北海道ポテトを使用したベーコングラタンパイや、濃厚でクリーミーなカニクリームコロッケをサンドしたバーガーなど、少し肌寒さを感じるこの時期にぴったりの新商品が登場！自然豊かな北海道の食の魅力を513BAKERYのパンでお楽しみください。また、フェア商品の他、クロワッサン生地を薄く伸ばして焼き上げた韓国発祥のクルンジや、濃厚なキャラメルクリームをサンドしたフレンチクルーラーを新発売。ぜひこの機会に、SNSで話題のスイーツパンをお召し上がりください。皆様のご来店をお待ちしております。




【11月新商品『北海道フェア』商品詳細】


※イートインの場合は10％の消費税がかかります。


※店舗により商品価格が異なります。また一部取扱いの無い商品もございます。



【北海道フェア】



トリュフ香る北海道ポテトのベーコングラタンパイ　260円(税込280円)


北海道産ポテトとベーコンを使用したポテトグラタンにトリュフオイルを合わせ、サクサクのデニッシュ生地で包み焼き上げました。







北海道じゃがバタコーン　260円(税込280円)


北海道産のじゃがいも、コーン、チーズをのせ、バター醤油を塗って焼き上げました。みんなが大好きな具材を詰め込んだボリューム満点のおかずパン！






峠の揚げいも　330円(税込356円)


甘めの衣をつけたじゃがいもをまるごと揚げて串に刺した北海道民のソウルフード！ホクホクのじゃがいもを存分に味わえます。






濃厚カニクリームコロッケバーガー　330円(税込356円)


濃厚でクリーミーなカニクリームコロッケをデミグラスソースと一緒にサンド。とろ～りと溢れるなめらかなカニクリームがたまりません！






やみつきジンギスカンコッペ　390円(税込421円)


北海道の代表的なソウルフード「ジンギスカン」を贅沢にサンド。コクのあるしょうゆベースのタレに漬け込んだ羊肉がやみつきになる美味しさ！







サーモンフライコッペ　360円(税込388円)


サーモンをフライにして旨味を閉じ込め、玉ねぎをたっぷり入れたシャキシャキのタルタルソースと一緒にサンドしました。






十勝の豆パン　290円(税込313円)


しっとりやわらかな十勝の金時豆をたっぷり包んで焼き上げた豆パン。豆の甘さが口の中で広がるやさしい味わい。






雪の妖精シマエナガパン　220円(税込237円)


つぶらな瞳とまんまるな見た目がキュートな北海道にのみ生息する「シマエナガ」をパンにしました。中にはミルキーなホワイトチョコクリーム入り♪






北海道“極”粒あんぱん　160円(税込172円)


北海道産小豆の風味を最大限に引き出したこだわりの粒あんを使用。たっぷり包んだあんことふわふわのパンが良く合います。






北海道ミルクのミルフィーユ食パン　450円(税込486円)


ミルフィーユのように生地が何層にも重なってできた台湾発祥の食パン。北海道ミルクのシートを折り込み、外はサクッと中はしっとりとした食感に仕上げました。








【11月の新作おすすめパン】



ざくざくクルンジ　280円(税込302円)


クロワッサン生地を薄く伸ばして焼き上げた韓国発祥のスイーツパン♪ザラメとコーンフレークをのせてザクザク食感をプラスしました。バターの風味が口の中で広がります。






キャラメルフレンチクルーラー　260円(税込280円)


ふんわり軽い食感のフレンチクルーラーで甘くて濃厚なキャラメルクリームをサンド。仕上げにキャラメルグレーズをコーティングし、サクサクのアーモンドクランチをトッピング。







【513BAKERY店舗一覧】


■513BAKERY函館店


　営業時間：8:00～19:00　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒041-0851　北海道函館市本通2丁目53-21　　TEL：0138-84-5130


■513BAKERY東京築地本店


　営業時間：10:00～19:30　定休日：日曜日


　〒104-0045　東京都中央区築地2丁目11-4 フェニックスビル1階　　TEL：03-3545-0513


■513BAKERYららぽーと名古屋みなとアクルス店


　営業時間：平日 10:00～20:00 ／ 土日祝10:00～21:00　定休日：年中無休


　〒455-8501　愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号　1階　　　TEL：052-651-0513


■513BAKERY三重桑名大山田店


　営業時間：平日 9:00～19:00 ／ 土日祝 7:30～19:00　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒511-0946　三重県桑名市五反田1880　　　TEL：0594-31-0513


■パンの駅 513BAKERY三重四日市菰野店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒510-1231　三重県三重郡菰野町神森890-2　　　TEL：059-391-0513


■513BAKERY三重四日市笹川通り店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒510-0891　三重県四日市市日永西2-17-8　　　TEL：059-345-0513


■513BAKERY三重鈴鹿店


　営業時間：9:00～21:00　定休日：年中無休


　〒513-0834　三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-9　　　TEL：059-379-0513


■513BAKERY津県庁前店　


　営業時間：7:30～19:00　定休日：日曜日


　〒514-0004　三重県津市栄町2丁目393番地　　TEL：059-223-0513


■513BAKERY三重津ヨットハーバー店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）


　〒514-0803　三重県津市柳山津興388-10　　　TEL：059-221-0513


■513BAKERY三重津高茶屋店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町4092-3　　　TEL：059-238-0513


■513BAKERY三重松阪高町店　2010年5月13日に1号店としてオープン！


　営業時間：7:30～19:30　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒515-0011　三重県松阪市高町203-5　　　TEL：0598-50-0777


■513BAKERY三重松阪川井町店


　営業時間：平日 9:00～19:30 ／ 土日祝 7:30～19:30　定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）


　〒515-0818　三重県松阪市川井町749-1　　　TEL：0598-22-0513


■513BAKERY三重伊勢玉城店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）


　〒519-0401　三重県度会郡玉城町世古268　　　TEL：0596-58-0513


■513BAKERY三重伊勢店


　営業時間：7:30～19:30　定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）


　〒516-0043　三重県伊勢市藤里町587-2　　　TEL：0596-24-0513




【513BAKERY公式SNS】









