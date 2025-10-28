こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JA全農共同開発「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日（月）より販売開始
全国の産地を応援するJA全農と伊藤園の「ニッポンエールプロジェクト」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日（月）に販売開始します。
今後も、当社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
（※）大分県産のかぼすは、生産量日本一を誇ります
≪製品概要≫
製品名：ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA
品名：炭酸飲料
容量・容器：410mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：11月3日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日（月）に販売開始します。
「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動です。
「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」は、大分県産の完熟したかぼす（※）果汁を炭酸と合わせることで、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料です（果汁1％）。パッケージには、実りある大分県のかぼす園をイラストで描くことで一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。
かぼすは、完熟すると甘さが際立ち、まろやかな味わいとなりますが、傷みやすいことから広く流通できないという課題があります。そこで当社は、完熟したかぼすの魅力を全国にお届けし、かぼす農家の皆様を応援したい想いで本製品を2023年11月に期間限定で発売し、ご好評をいただきました。昨年及び本年も引き続き大分県産のかぼすの魅力を全国にお届けすることで、生果の認知と販売拡大につなげ、かぼす農家の皆様を応援します。
「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」は、大分県産の完熟したかぼす（※）果汁を炭酸と合わせることで、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料です（果汁1％）。パッケージには、実りある大分県のかぼす園をイラストで描くことで一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。
かぼすは、完熟すると甘さが際立ち、まろやかな味わいとなりますが、傷みやすいことから広く流通できないという課題があります。そこで当社は、完熟したかぼすの魅力を全国にお届けし、かぼす農家の皆様を応援したい想いで本製品を2023年11月に期間限定で発売し、ご好評をいただきました。昨年及び本年も引き続き大分県産のかぼすの魅力を全国にお届けすることで、生果の認知と販売拡大につなげ、かぼす農家の皆様を応援します。
今後も、当社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
（※）大分県産のかぼすは、生産量日本一を誇ります
≪製品概要≫
製品名：ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA
品名：炭酸飲料
容量・容器：410mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：11月3日（月）
販売地域：全国