JA全農共同開発「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日（月）より販売開始

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動です。



「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」は、大分県産の完熟したかぼす（※）果汁を炭酸と合わせることで、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料です（果汁1％）。パッケージには、実りある大分県のかぼす園をイラストで描くことで一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。



かぼすは、完熟すると甘さが際立ち、まろやかな味わいとなりますが、傷みやすいことから広く流通できないという課題があります。そこで当社は、完熟したかぼすの魅力を全国にお届けし、かぼす農家の皆様を応援したい想いで本製品を2023年11月に期間限定で発売し、ご好評をいただきました。昨年及び本年も引き続き大分県産のかぼすの魅力を全国にお届けすることで、生果の認知と販売拡大につなげ、かぼす農家の皆様を応援します。