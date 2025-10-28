株式会社コパン、資源回収プラットフォームを提供するスタートアップ BPLabと連携。コパンスポーツクラブ多治見に循環型回収ボックス「R-LOOP」を設置
「健康創造」をキーワードに、73施設の直営スポーツクラブ・スイミングスクールを運営する、株式会社コパン（所在地：岐阜県多治見市、代表取締役社長： 市岡史高、URL：https://www.copin.co.jp) は、施設運営業務の枠を超えた新たな価値創造を推進するため、スタートアップ企業との連携を進めています。
このたび多治見市の本店（コパンスポーツクラブ多治見）に、株式会社BPLab（本社：東京都港区、代表取締役： 八代直樹、URL：https://www.bplab.info/）のサービス「R-LOOP」を導入いたしました。本導入は、中部圏最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」での出会いを契機として実現したものです。
設置された回収ボックス
会員への認知を拡げるポスター
■R-LOOPとは
「R-LOOP」は、衣料品や雑貨を回収し、リユースとリサイクルを通じて“すてない循環”を広げる新しいプラットフォームです。BP Labの国内リサイクルスキームとブックオフの海外直営店でのリユーススキームを組み合わせることで、循環型社会の実現を目指します。
■取り組みの背景
会員の半数が子供であることから、成長にともない使わなくなった玩具、サイズアウトした服など、「まだ使えるもの」に対する課題意識が以前からありました。株式会社BPLabとは、中部圏最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」での企業交流を通じて出会い、同社が提供するモノを循環させながら社会や地域に貢献するサービスの理念に共感し、今回の導入に至りました。
■取り組み内容
「R-LOOP」を導入することで、会員様やそのご家族が使われなくなった衣類や雑貨を「誰かに使ってもらえる」という安心感とともに手放せる仕組みを提供します。これにより、
・捨てる際の心理的負担を軽減
・地域社会でのモノの循環を促進
・エコ活動への参加機会を創出
といった価値を会員様にお届けしてまいります。
■今後の展望
今後もコパンは、全国10万名の会員が通う直営スポーツクラブ・スイミングスクールの「オフラインのリアルな場」を活かし、BPLabをはじめとする多様なスタートアップとの連携を広げていきます。こうした協業を通じて、会員の皆様に新たな体験価値を提供するとともに、スポーツクラブという枠を超えた新しいサービスモデルの創出を目指してまいります。
■会社概要
株式会社コパン
”健やかな生活、充実した時間を提供する”
株式会社コパンは、スポーツクラブ・スイミングスクール事業を中心に、エステサロン、カルチャースクール、フットサルクラブ、テニススクール、旅行代理店、温泉宿泊施設、コインランドリー、ペットトリミング、カフェなど、心身の健康づくりに貢献する多様な事業を展開しています。健康創造企業として、地域の皆さんの人生をより良いものにできるよう、新たな挑戦を続けてまいります。
代表取締役社長：市岡 史高
所在地：岐阜県多治見市光ケ丘二丁目60番地の1
創業年月：1993年4月
資本金：10,000万円
URL：https://www.copin.co.jp
株式会社BPLab
"繊維製品の回収・循環・再生。サーキュラーエコノミーで実現するサステナブルな暮らしへ"
私たちは繊維製品の循環・再生事業を通してさまざまな企業・団体と共に持続可能なシステムを構築し、ウェルビーイングな世界を実現します。
代表取締役：八代 直樹
所在地：東京都港区北青山 2-12-8 BIZ SMART青山
設立年月：2021年6月
事業概要：繊維におけるサーキュラーエコノミーの推進のためのプラットフォーム運営
URL：https://www.bplab.info/