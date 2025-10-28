JA全農共同開発「ニッポンエール 長野県産りんご三兄弟」を、11月10日（月）より販売開始

長野県内の果樹は、農家の高齢化などの理由により生産基盤減少に歯止めがかからない状況です。主要品目である「りんご」についても、果樹面積が過去30年間で30%以上も減少（※1）しています。このような情勢の中、JA全農は多くの品種がある「りんご」において、2009年より長野県生まれのオリジナル品種「秋映」「シナノスイート」「シナノゴールド」を「りんご三兄弟®」（※2）と名付け、長野県内のりんご産業の活性化と生産者様の経営安定を目指し育成、販売推進しています。



「ニッポンエール 長野県産りんご三兄弟」は、長野県生まれの「りんご三兄弟®」を使用した甘酸っぱい味わいと爽やかな香りが楽しめる清涼飲料です（果汁10％未満（※3））。長野生まれのオリジナル品種を広めて長野県産のりんごをもっと盛り上げたいという農家の皆様の想いで2022年4月より販売開始し、多くの消費者や産地の皆様からご好評をいただいております。本年も引き続き「りんご三兄弟®」のおいしさと魅力を全国にお届けすることで、生果の認知と販売拡大につなげ、りんご農家の皆様を応援します。



また今回、当社グループのタリーズコーヒージャパン株式会社が運営するスペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」においても、本プロジェクトの一環で「長野県産りんご三兄弟」を使用した「＆TEA 信州りんごのアップルジンジャーティー -長野県産りんご三兄弟®使用-」を販売開始しました。



今後、JA全農を含めた3社協同の連動施策を行うことで、国産果実の魅力を広くお伝えし、「ニッポンエール」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。



（※1）農林水産省 2022年「果樹生産出荷統計」結果樹面積

（※2）「りんご三兄弟®」はJA全農の登録商標です。

（※3）400gペットボトル：秋映4％以上 シナノスイート93％以上 シナノゴールド1％以上（りんご果汁に占める割合）