「AI」×「コールドメール」で商談獲得：Benri.ai、サービス正式リリース6か月で累計利用企業数50社を突破

Benri.ai株式会社は、同社の提供する「AI」×「コールドメール」を活用したBtoBアウトバウンド営業支援サービス「Benri.ai（ベンリエーアイ）」の正式リリースから6か月で、累計導入企業数が50社を突破しましたことをお知らせいたします。Benri.aiは、コールドメールという新しい手法に独自の企業データとAIカスタマイズを掛け合わせることで、従来のアウトバウンド営業に比べ、工数を大幅に削減しながら商談創出の再現性を高めることを実現しています。

■ 背景：BtoB新規開拓における従来手法の課題

日本のBtoB新規開拓営業は、アプローチ手法がテレアポと問い合わせフォーム営業が主流であり、”攻め手”が枯渇しているという課題を抱えています。加えて多くの現場では、一社ごとに最適化する手間をかけられず、画一的な文面をひたすら大量に送る『量でカバーする』営業スタイルから脱却できずにいます。これが、低い反応率と営業プロセスの非効率性を招く根本的な原因となっています。

■ Benri.aiが実現するBtoBアウトバウンド営業の新常識

Benri.aiは、これらの課題を解決するため、以下の3つの柱で差別化を図っています。

■ 高い到達率と開封率を実現する独自技術

- コールドメールという新たな手法の活用:日本ではまだ一般的ではないコールドメールにAI技術を融合させ、新たなアプローチ手法を確立しました。- 豊富なデータベースとAIによる制度の高いターゲティング:60万社以上の企業情報から、AIが事業内容や企業規模などを解析。200万件以上のメールアドレスデータと掛け合わせることで、貴社のサービスを求めている可能性の高い企業へ、ピンポイントなアプローチを実現します。- AIによる高度なカスタマイズ:AIがメール本文を自動生成し、1社ごとに最適化されたパーソナライズされた内容で配信することで、商談獲得率を向上させます。

メール送信においては特定電子メール法や迷惑メール規制といった制約から、効果的なアプローチが難しい手法となっていました。

Benri.aiは、独自の技術とノウハウを駆使し、メールが迷惑メールフォルダに振り分けられることなく確実に届くように工夫されています。これにより、開封率は40～60%と非常に高い数値を達成しています。

■ リスト作成から送信まで、すべて丸ごと代行

煩雑なターゲット企業リスト作成、メール文面の作成、そして送信作業まで、すべての工程をBenri.aiが代行します。これにより、顧客企業は大きな工数をかけることなく、効率的な営業活動を展開できます。

■ 実績

■ 導入事例

- 累計導入社数: 50社（サービスリリース6か月時点）- 月間送信件数: 約12万通- 商談化率: 平均0.38％、最大4.2％- 商談獲得単価: 平均26,000円、最低2,400円- 主な利用業界: SaaS、人材業界、広告、営業代行など幅広く活用いただいております

ラーニングス株式会社:

「これまで問い合わせフォーム営業をメインに商談獲得を行っていましたが、商談獲得単価がかなり上がっているという課題がありました。Benri.aiを導入しコールドメールを送り始めたその日に早速2件の返信があり、1週間の間に9件の返信と5件の商談が取れ、結果として獲得単価はこれまでの1/3まで下がりました。」

株式会社サムライトサムシング:

「これまで、新規顧客の開拓は主にテレアポで行っていました。獲得までには相当な工数がかかり、人的コストとメンバーの負担の大きさが課題でした。Benri.aiのコールドメールにより人的リソースを大幅に削減でき、結果初回から3件の商談を獲得し、うち1件は受注、もう1件も成約に繋がりそうです。」

■ 料金・サービスプラン

Benri.aiは、顧客のニーズに合わせた柔軟なプランを提供しています。

- トライアルプラン:

100,000円（税込）／1,000社へのアプローチ（リスト作成、メール文面作成、メール送信含む）

- サブスクプラン:

ライトプラン: 50,000円（税込）／500社へのアプローチ スタンダードプラン: 120,000円（税込）／1,500社へのアプローチ

■ 私たちが目指す、健全で価値あるBtoB営業と法令遵守

「数打てば当たる」式の画一的なアプローチは、もはや限界を迎えています。本当に価値のある情報がノイズの中に埋もれてしまうのは、社会全体の大きな機会損失であると同時に、受け手はうんざりし、成果の出ないアプローチを繰り返す送り手も疲弊するばかりです。私たちは、このBtoB営業における根深い「負」を、テクノロジーの力で解消したいと考えています。

この理念を実現するための大前提として、私たちは法令遵守を事業運営の根幹と位置づけ、特定電子メール法に準拠しWeb公開された連絡先のみを対象としています。また、配信停止（オプトアウト）の意思を尊重し、ご連絡をいただいた企業様へはシステムで厳密に管理し再配信を防止します。

Benri.aiは、これからもテクノロジーと倫理観の両輪で、BtoB営業における健全で生産的なコミュニケーションの発展に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名: Benri.ai株式会社

所在地: 〒153-0064 東京都目黒区下目黒一丁目1番14号 コノトラビル7F

事業内容: AIを活用したコールドメールマーケティングプラットフォーム「Benri.ai」の開発・提供

URL: https://benri.ai/

■ 本件に関するお問い合わせ

担当部署: 広報

担当者名: 伊藤

メール: contact@benri.ai