建設機械・建設業の未来を学ぶ＆体験する3日間！建設機械イベント「新しい建機展2025-ミライ建機ランド-」を11月28日(金)から大阪・森ノ宮で開催！

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）は、2025年11月28日（金）・29日（土）・30日（日）の3日間、大阪・森之宮車両工場跡地にて建設機械や建設業の未来を学ぶ体験型イベント「新しい建機展2025-ミライ建機ランド-」を開催いたします。

本イベントでは、道路や建物、インフラを通して人々の暮らしを支え、災害復興や地域活性など社会の基盤を築く建設業の魅力を、次世代を担う学生等の若者や子どもに向けて体験・実演型のコンテンツで提供します。最先端の技術や未来の建設業の姿を楽しく・わかりやすく学び、次の時代を支える“つくる力”を体感できるイベントです。

■新しい建機展2025-ミライ建機ランド-の特長

・建設DX(*1)を「リアル」に学べる実機デモ！

最新の建設機械が動くデモンストレーションを間近で体感。建設DXなど、未来の技術と働き方を実際の現場シチュエーションに見立てたコンテンツで学べます。

・重機を遠隔操作！？最先端の作業体験

遠隔操作シミュレーターで重機を動かす、迫力満点の操作体験が可能。技術の進化を“触れて”感じられます。

・普段は見られない機械を大公開！

機械の組立・整備の様子を間近で観察できたり、試乗や記念撮影で実機と触れ合えます！

・現場の生の声を聞けるトーク＆交流

建設業の最前線で働くプロや、建機メーカーの社員から直接話を聞けるチャンス。業界の「いま」がグッと身近に感じられます。

＜コンテンツ一例＞- チルトローテータ（バケット傾斜回転機能）搭載バックホウによる巨大砂アートパフォーマンス- 建設機械と遊ぶインタラクティブ体験ゾーン「おどる建機」- 鉄筋結束ロボットや建設用3Dプリンタの実演- ラジコン（HRC）システムで建設機械の遠隔操作体験- エレクター付コンクリート吹付機（トンネル工事用大型機械）の展示

その他、建設関連企業によるブース展示や建設機械の試乗/技術体験、ステージコンテンツなども予定しています。

*1 建設DX・・・デジタル技術を活用し、効率化や課題解決を図ること。

※イベント内容は変更になる可能性があります。最新情報に関しては公式HPよりご確認ください。

■イベント概要

名 称 ：新しい建機展2025-ミライ建機ランド-

会 場 ：森之宮車両工場跡地（大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6）

※JR環状線・Osaka Metro中央線 森ノ宮駅から徒歩10分

※JR環状線 大阪城公園駅より会場をつなぐシャトルバスを運行いたします

※駐車場はございません。電車・バスなど公共の交通機関をご利用ください

期 間 ：2025年11月28日（金）～11月30日（日）※3日間

時 間 ：10:00～17:00（30日は16:00まで）

主 催 ：西尾レントオール株式会社 新しい展示会事務局

入 場 料 ：無料（事前予約不要）

H P ：https://www.nishio-rent.co.jp/ataken/

■2023年度のようす

現在の建設業界は人手不足、高齢化、長時間労働など多くの課題に直面しています。建設機械、イベント資機材のレンタルサービスを提供する西尾レントオールは、本イベントをはじめ、若手人材の育成、生産性向上などの課題解決に向けた取り組み通し業界振興、社会に貢献してまいります。