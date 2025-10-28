不動産会社の反響集客はポータルサイト・自社ホームページ・紹介、その実態は？｜いえらぶ調べ

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2025年1月23日から10月27日の期間に、不動産会社を対象とした「不動産会社の集客・ポータルサイト利用に関するアンケート調査」を実施しました。有効回答1,338件の調査結果を発表します。

■調査の背景

不動産業界では、集客方法やポータルサイト活用が反響獲得・来店集客・契約に大きく影響します。

最近ではSNSを使った集客も増えてきていますが、活用が難しく、なかなか実践できていない会社も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、本調査では、不動産会社を対象に「不動産会社の集客・ポータルサイト利用に関するアンケート調査」を実施しました。

■アンケート調査サマリー

1.不動産会社の集客ランキング、「ポータルサイト」が約7割で圧倒的！続いて「自社ホームページ」で約4割

2.約7割の不動産会社がポータルサイトに満足、一方で「広告費の高さ」が課題に

1.不動産会社の集客ランキング、「ポータルサイト」が約7割で圧倒的！続いて「自社ホームページ」で約4割

不動産会社に「1番反響がある集客方法を教えてください」と質問したところ、「ポータルサイト」という回答が圧倒的で、全体の約7割を占めました。次に多かったのは「紹介」（14.9%）で、ポータルサイトとの差が大きく開いた結果となりました。

▼不動産ポータルサイトについて

業態別に見ると、ポータルサイトの利用率は賃貸仲介業で最も高くなっています。一方で「紹介」は、売買仲介業で多く挙げられる傾向が見られました。

「2番目に反響がある集客方法を教えてください」という質問では、「自社のホームページ」が37.4%で最多となりました。続いて「紹介」（22.6%）、「ポータルサイト」（15.3%）となりました。

自社ホームページが上位に挙がった背景には、自社の強みやブランドを打ち出しやすい点があると考えられます。さらに、SNS集客やSEO対策と組み合わせることで、より効果的な集客につなげやすい点も理由のひとつといえます。

2.約7割の不動産会社がポータルサイトに満足、一方で「広告費の高さ」が課題に

「ポータルサイトに満足していますか？」という質問では、「大変満足している」（11.8%）、「まあまあ満足している」（55.2%）が合わせて約7割を占め、多くの企業が一定の満足感を持っていることがわかりました。

ポータルサイトの良い点としては、「利用しているエンドユーザーが多い」（45.4%）が最も多く、次いで「手軽に入力できる（システム連動）」（23.8%）が挙げられました。反響・集客の面だけでなく、業務効率化の側面でも評価されていることがうかがえます。

一方で、「ポータルサイトに満足していますか？」という質問の中で、「少し不満である」（21.2%）、「非常に不満である」（5.0%）という回答も一定数見られました。

理由として最も多かったのは「広告費が高い」（48.1%）で、次いで「オプションを入れないと反響が取りづらい」（26.9%）が続き、いずれもコスト面への不満が中心となっています。

また、「入力が面倒」（21.3%）という回答もあり、「手軽に入力できる（システム連動）」を評価する声がある一方で、まだ導入の途中にある企業では手作業での対応が多く、入力の手間を感じている担当者もいるとうかがえます。

自社に合ったポータルサイトの選定やシステム活用を行っていくことで、より効率的な業務運営や反響向上につながるかもしれません。

■いえらぶGROUP 常務取締役 庭山健一 コメント

今回の調査で、不動産会社における集客方法の現状やポータルサイトの利用状況が明らかになりました。ポータルサイトは依然として反響の中心であり、多くの会社が一定の満足感を持っていますが、一方で広告費や入力作業の負担など、改善が望まれる点も見えてきました。

当社は、不動産会社が効果的に集客できるよう、ポータルサイトの活用支援や、自社ホームページ・SNSなど複数の手法を組み合わせた運用のサポートで、より効率的で反響の出やすい集客環境の構築を支援してまいります。



■調査概要

調査期間：2025年1月23日～2025年10月27日

調査機関：株式会社いえらぶGROUP

調査対象：「いえらぶCLOUD」を利用している不動産会社の従業員など

有効回答：【不動産会社】1,338件

調査手法：インターネットアンケート調査

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

