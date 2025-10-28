営業名刺管理「SKYPCE Ver.4.2」発売！AIアドバイザーが操作などの疑問を素早く解決します

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社はこのたび、営業名刺管理「SKYPCE Ver.4.2」（スカイピース バージョン4.2）を開発、2025年10月28日より販売を開始いたしました。

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。「SKYPCE」は、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高い企業データベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。

最新バージョン「SKYPCE Ver.4.2」では、生成AIを活用した新機能を搭載。AIアドバイザーが、「SKYPCE」の操作や使い方などに関する疑問に素早く答え、日々の名刺管理をサポートします。また、秘書やアシスタントの方が代理で名刺管理を対応できる機能や、名刺情報の特定項目を非公開にする機能などもご用意し、さらにセキュアで使いやすいサービスへと進化しました。

■「SKYPCE Ver.4.2」新機能

1．操作の疑問などに素早く答えるAIアドバイザーを搭載

名刺管理画面から生成AIのチャットサポートを直接起動し、いつでも「SKYPCE」の操作や活用方法について問い合わせできます。AIがマニュアルなどの情報を参照して素早く回答してくれるため、機能名や専門用語などがわからなくても自分の言葉で気軽に質問できます。

2．名刺情報へのメモの追加などを秘書やアシスタントが代理で対応可能に

役職者や上司が交換した名刺に対して、「SKYPCE」上でメモの追加などの編集操作を、秘書やアシスタントの方が代理で行える機能をご用意。権限を付与されたユーザーのみ操作が行えるため、セキュアな運用が可能です※1。

3．名刺情報の特定項目を部署単位で非公開に設定可能に

「SKYPCE」上で閲覧できる名刺情報の項目の一部（名刺画像、名刺交換日、メモ）を、部署単位で非公開に設定できます。これまでの名刺所有者（ユーザー）や名刺単位での公開 / 非公開設定と合わせて活用することで、セキュアな名刺管理をサポートします。

4．Salesforceとの連携強化で、顧客管理の効率化をサポート

「SKYPCE」の正確な名刺情報を、顧客管理システム「Salesforce」で活用できる連携機能を強化。複数組織での連携や、企業データベースとの連携に対応しました。

１. 複数の組織での連携が可能に

「SKYPCE」と連携できるSalesforceの環境をこれまでの「1対1」から、大規模環境向けに複数の組織と連携できるように機能を強化。

２. 企業データベースのTSRコードと連携

「SKYPCE」の企業データベースに登録されている「TSR企業コード」「TSR事業所コード」をSalesforceに連携できます。

5．クラウド電話帳「SKYCEB」の利用をアクセス制御でよりセキュアに

「SKYPCE」の名刺情報とも連携し、企業・組織内で電話帳を共有できる「SKYCEB」（オプション）を強化。自社開発商品「SKYSEA Client View」※2や、そのほかのMDM製品※3で管理されている端末でのみ、「SKYCEB」へのアクセスを許可。組織で管理していない私物のスマートフォンなどからの利用を制限し、セキュリティを強化できます。

その他新機能・改善機能

- 名刺管理画面やメール機能のUIを改善、より直感的な操作性を実現- オンライン名刺交換でQRコードが利用可能に

クラウド電話帳「SKYCEB」も進化！

- Microsoft Entra IDユーザーの登録・同期が可能に- ユーザー認証方式にSAMLを追加- 各種電話帳のダウンロードをグループ単位で実行可能に

※1 委任者、代理人それぞれのユーザーでライセンスが必要です。

※2 「SKYSEA Client View」の対応バージョンは、Ver.21以降です。スマートフォンのアクセス制御を「SKYSEA Client View」で行う場合は、「SKYSEA Client View」のMDMオプションが必要です。

※3 Managed App Configurationに対応しているMDM製品が対象です。

■乗り換え割引キャンペーン実施中

他社の名刺管理サービスをご利用中のお客様に向けた乗り換えキャンペーンや、新規導入時にお得なキャンペーンなどを実施しています。

■「SKYPCE」の特長

1. 営業活動の一連の業務が外出先でも手軽に対応できる

名刺情報の登録・検索から、顧客の情報収集まで、営業活動に必要な一連の業務が外出先でもスマートフォンで手軽に対応できる「SKYPCE」。直感的な使いやすさで、無理なく効率的に業務を進められるのが特長です。

2. 使いやすい名刺管理画面で、顧客情報の共有をスムーズに

シンプルな画面構成で、マニュアルがなくても直感的に使える「使いやすさ」が「SKYPCE」の魅力です。検索性に優れた名刺情報閲覧画面で、膨大な名刺の中から必要な情報を簡単かつスピーディーに確認いただけます。

3. 手軽でスマートな名刺登録で、効率的な営業活動をサポート

交換した名刺はスマートフォンなどで撮影して登録可能。また、イベントなどで交換した大量の名刺を登録する場合は、オフィスに設置したスキャナーでまとめてスキャンするだけで登録が完了し、営業活動に活用することができます。対応している機種であれば、デジタル複合機のスキャン機能を使って名刺スキャンを行うことも可能です。

4. 自社開発商品と連携し、セキュリティをさらに強化

組織内のPCを一括管理して情報セキュリティ対策を図る「SKYSEA Client View」や、仮想環境の利用で重要データの漏洩リスクを低減する「SKYDIV Desktop Client」と組み合わせてご利用いただくことで、名刺管理のセキュリティをさらに強化いただけます。

5. 東京商工リサーチと東洋経済新報社の企業データベースを搭載

東京商工リサーチが提供する非上場を含む国内150万社以上の企業情報と、東洋経済新報社が提供する上場企業約4万社の最新IR情報が「SKYPCE」上でまとめて確認でき、営業先の選定や調査などに素早く活用いただけます。

6. 名刺情報が戻るから、乗り換えても安心

名刺画像を含むすべてのデータが返却されなければ、乗り換えの際に移行データの正確性が担保できず、万が一情報に誤りがあった場合も正しく修正できません。高解像度の名刺画像を含む全データを確実にお返しすることで、安心して継続的にビジネスにご活用いただけます（返却時には作業費が別途必要です）。

■「SKYPCE」の主な機能

・名刺管理

組織全体でデータベースに集約した名刺情報を管理画面で確認いただけます。必要な顧客情報を絞り込んで確認したり、営業活動の進捗や傾向の把握にもお役立ていただけます。また、名刺情報にお客様の顔写真をご登録いただければ、お名前とお顔を合わせて確認でき、検索時に把握がしやすく、より印象に残りやすくなります。

・名刺取り込み

スキャナー・複合機を使って名刺をスキャンし、タブレット端末を操作して取り込むことができます。iPhoneやiPad、Android(TM)端末を活用した名刺登録にも対応。デバイスで撮影した名刺画像をアップロードして取り込むことができ、外出先でもスムーズに名刺登録が行えます。複数枚の名刺を連続で撮影し、まとめて登録することも可能です。また「SKYPCE」では、名刺データのテキスト化に際して、OCRに加えオペレーターによる確認・修正を通してデータの正確性を担保しています。一文字でも間違いがあると活用が難しい、一斉メール配信や暑中見舞いなどの発送作業でも安心してご利用いただける、精度の高い名刺データをご提供することで、組織の営業DXをサポートします。

・名刺タグづけ / メール配信

組織で名刺を集約して管理するなかで、名刺情報にタグづけをしてグループ分けしておくことで、イベント参加のお礼やイベント告知メールなどを一斉送信したり、メールマガジンを配信するなど、名刺情報を起点に営業活動を効率的に行うことができます。また、年賀状リストや郵便物の宛名シールなどを作成する際にも、名刺情報を活用いただけます。

・他社サービスとの連携

東京商工リサーチ、東洋経済新報社が提供する企業情報を、「SKYPCE」上で検索・閲覧できる企業データベースや、名刺登録された顧客企業のニュース情報を一覧で確認できるニュースメディア連携機能、名刺データを他社のSFAやCRM、グループウェア、データ連携ツールなどに転送・活用できる機能などを搭載し、営業活動を支援します。

・情報セキュリティ対策連携

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」と連携し、「SKYPCE」の名刺管理画面の表示中は画面キャプチャーを禁止したり、名刺情報のダウンロードを検知して管理者に通知できます。

・クラウド電話帳「SKYCEB」

「SKYCEB」とは、組織で共有する電話帳や個人登録している電話帳とともに、「SKYPCE」に登録している名刺情報の連絡先を一括でスマートに管理・活用いただけるサービスです。「SKYPCE」のオプションとしてご提供します。

■ 販売体制

Ｓｋｙ株式会社および、全国の販売代理店を通じて販売を行います。

■ 商品詳細

※詳細は下記Webサイトにてご確認ください。

■ お問い合わせ

※下記Webサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

