高電圧試験技術に関する国際規格の邦訳版を発行

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年10月15日（水）に高電圧試験技術に関する国際規格の邦訳版を発行いたしました。

▼規格情報IEC 60060-1 Ed. 4.0:2025 (b)

高電圧試験技術-第1部：一般用語及び試験要求事項

High-voltage test techniques - Part 1: General terminology and test requirements

《英語》税込価格：76,285円 A4判・164ページ

《邦訳（英・日対訳）》税込価格：137,313円 A4判・166ページ

IEC 60060-1 Ed. 4.0:2025 (b) は、高電圧試験技術に関する国際規格の第1部であり、2025年4月に発行された第4版（Ed. 4.0）を指します。

本規格は、電気機器や絶縁材料などの高電圧耐性を評価するための試験方法の基本を定めたものです。具体的には、以下の高電圧を印加する絶縁耐力試験に適用されます。

・直流（DC）電圧

・交流（AC）電圧

・衝撃（インパルス）電圧

・および、これらの組み合わせ電圧

◆Ed.(Edition)の付け方

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60060-1+Ed.+4.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251021_b_1

IECは基になる版に修正票 [Amd.] および正誤票 [Cor.] が組み込まれた形の版を発行しており、次のようにEd.番号がつけられています。

Ed.1.0は、第1版です。この版には修正票 [Amd.] は含まれません。

Ed.1.1は、第1版に修正票1 [Amd. 1] が組み込まれたものです。

Ed.1.2は、第1版に修正票1、2 [Amd. 1, 2] が組み込まれたものです。

Ed.2.0は、第2版です。この版には第1版に対して発行された修正票 [Amd.] の他に新しい内容が組み込まれております。

Ed.2.1は、第2版にこの版に対する修正票1 [Amd.1] が組み込まれたものとなります。

▼規格情報

IEC 60060-1 Ed. 4.0:2025 RLV (Redline version) (en)

高電圧試験技術-第1部：一般用語及び試験要求事項

High-voltage test techniques - Part 1: General terminology and test requirements

《英語》税込価格：129,789円 A4判・263ページ

《邦訳（英・日対訳）》税込価格：190,817円 A4判・270ページ

◆Redline版とは

Redline版とは最新版とその改訂前の版との違いがカラーで示され、改訂箇所が一目でわかる商品です。原文のPDF版は1つのファイル（前半にRedline版、後半に正式規格）、原文の冊子版は1冊（Redline版と正式規格の合本）でのお届けとなります。

邦訳版は、一部例外を除き、原文のRedline版と正式規格（最新版）の対訳版の2つのファイルで構成されており、Redline版の対訳は含みませんのでご注意ください。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60060-1+Ed.+4.0%3A2025+RLV+%28Redline+version%29&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251021_b_2

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。