株式会社ClassLab.が「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2025」に出展

株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府中央区、以下、ClassLab.）は、2025年10月30日（木）・31日（金）にインテックス大阪で開催される「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2025」に出展いたします。

本展示会では、ホリエモンAI学校「ClassLab.」校について、AIを活用した業務効率化の事例を多数ご紹介いたします。

■ホリエモンAI学校「ClassLab.校」のご紹介

当社ブースでは「ホリエモンAI学校 ClassLab.校」を紹介します。この講座は、AI技術の導入に課題を感じている新生活関連企業向けの実践型AI活用講座です。

とくに不動産業界で注目される「業務効率化」と「DX推進」に焦点を当て、現場ですぐに使えるAIソリューションを学べる内容となっています。

【主な活用事例】- 日時で発生するWebシステムへの入力業務を半自動化- - →1件2分かかっていたものを5秒に短縮- GoogleスプレッドシートやExcel関数の生成による効率化- - →データ入力の工数を月次で50時間削減- 部屋内の家具レイアウトや壁紙のデザイン例作成の自動化- - →編集工数3分を10秒まで削減。さらに営業担当で作成できるデザインの拡張- 会議前の資料作成の簡略化- - →参加者1人につき30分かかっていたものを10分に短縮

◼️展示会概要

本展示会は、物件の付加価値向上や管理業務の効率化に役立つ最新の製品・サービスが一堂に会するイベントです。不動産仲介会社・管理会社などとの交流会もあり、参加型の展示会となっています。

- 名称：賃貸住宅 管理・仲介EXPO2025- 日程：2025年10月30日（木）～10月31日（金）- 時間：10:00～17:00- 会場：インテックス大阪- 主催：住まい・建築・不動産の総合展 実行委員会- 公式サイト：https://housing-biz.jp/kansai/

◼️ClassLab.校の詳細情報

ClassLab.校の詳細な情報・カリキュラム内容・受講申し込みについては、以下のページをご覧ください。

公式サイト：https://classlab.co.jp/services/horiemon-ai

株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp