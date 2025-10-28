オーダーメイドの『KASHIYAMA』光文社3誌タイアッププロジェクト第二弾「CLASSY.」とのコラボレーション企画をスタート

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、株式会社光文社（本社:東京都文京区 代表取締役社長：巴 一寿）の月刊女性誌メディア「CLASSY.」「VERY」「STORY」の3誌とともに、女性のための「オーダー for Me プロジェクト」を展開しています。この度、本プロジェクトの第二弾として「CLASSY.」とのコラボレーションをスタートしました。

本プロジェクトは、『KASHIYAMA』ブランドの8周年を記念し、2025年秋より始動。「最高のオーダースーツをすべての人へ」というコンセプトのもと、女性が自信を持ちたい特別な日に“自分だけの一着”を楽しめる体験を提案しています。

■「STORY」から始まった、コラボレーション企画第二弾は、10月28日（火）発売の「CLASSY.」 ！

10月1日（水）発売の「STORY」11月号に続き、10月28日（火）発売の「CLASSY.」12月号では、「わたしだけの”オーダージャケット”、はじめてみた！」というテーマで、編集部がこだわり抜いたオーダージャケットを軸に、モデルの石川恋さんが友人の結婚式や彼との記念日デートなど、きれいめなシーン別コーデや着回しを紹介。店舗でのオーダー体験の様子も要チェックです。

コラボレーション企画第三弾は、「VERY」2026年1月7日（水）発売号をぜひご覧ください ！

コラボレーション企画第二弾の詳細はこちら：

■『株式会社光文社』と各女性誌メディアについて

【CLASSY.とは】

「人生もファッションも、一番悩むから一番楽しい」

結婚やキャリアに悩みながらも、「自分らしくオシャレも人生も楽しみたい！」

そんな20・30代女性のためのメディア

■株式会社光文社について

1945年創業、2025年で創立80周年を迎える総合出版社。『JJ』、『CLASSY.』、『VERY』、『STORY』、『美ST』、『NAVY』、『bis』など、紙、デジタル、SNSの垣根を超えて、あらゆるライフステージの女性に寄り添うメディアを運営しています。雑誌づくりでは「読調（ドクチョー）」と呼ばれる読者やファンを対するインサイト調査を基に生み出される、深いコンテンツ作りが特徴です。また、インサイト調査は自社コンテンツ作りだけではなく、クライアント様の課題解決でもご定評をいただいています。

■『KASHIYAMA』について

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある68店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではスーツ以外に機能性に優れたカスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。

