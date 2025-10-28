「特急ソニック号」列車内ウェディングファッションショー

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州博多駅は、麻生専門学校グループさま、レイジーシンデレラ福岡さまと共同で実施するコラボ企画として「列車内ウェディングファッションショー」を開催します。

イベント当日は特急ソニック運行30周年に合わせ、883系青いソニック号車内にて麻生外語観光＆ブライダル専門学校さまのメイクアップのご協力のもと、レイジーシンデレラ福岡さまのウェディングドレスを身にまとい列車内という非日常的な空間でファッションショーをお披露目します。

１ 開催日時

※画像はイメージです

2025月11月22日（土） 13：05 ～ 15：00（車内イベントは13：50まで）

２ 開催場所

博多駅６番のりばに停車する特急ソニック号の車内および博多駅中央改札口前イベントスペース

※開催当日、列車の運行状況によってはタイムスケジュールおよびのりば変更、または中止する場合がございます。

※ソニック号観覧をご希望のお客さまは事前にお申し込みが必要です〈※５をご覧ください〉

ご参加のお客さまは入場券のご購入は不要です。中央改札口前のイベントスペースにて当選メールを係員にご提示いただくことで、座席特別入場券をお渡しします。改札口入場時は同入場券を駅係員にご提示ください。

３ イベント内容

※画像はイメージです

13：05 特急ソニック２号車～６号車内でファッションショー

13：50 博多駅中央改札口前イベントスペース移動

14：00 イベントスペースでお披露目

※イベントの進捗状況により、時間が前後する可能性がございます

４ モデルについて

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 学生さま ７名程度

九州旅客鉄道株式会社 博多駅駅員 ３名程度

※人数は変更になる場合がございます。

５ 特急ソニック号観覧のお申込みについて

【募集人数】200名様（女性または、女性とご同行の男性に限ります）

【申込方法】観覧をご希望されるお客さまは下の二次元コードよりお申込みください。

※先着200名様で締め切らせていただきます。

上限人数は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

お申込みはこちらから