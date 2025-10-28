熊本の迎賓館、熊本ホテルキャッスル内「ダイニングキッチン九曜杏」鉄板和食「ほそ川」2025年12月1日(月)リニューアルオープン

株式会社Plan・Do・See

熊本市の中心に位置し、半世紀以上にわたり「おもてなしの城」として愛され続ける熊本ホテルキャッスル（所在地：熊本市中央区城東町）は、館内レストラン「ダイニングキッチン九曜杏」と鉄板和食「ほそ川」を2025年12月1日(月)にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

1960年の開業以来、熊本の“迎賓館”として国内外のお客様をお迎えしてきた熊本ホテルキャッスル。この度のリニューアルでは、熊本の豊かな食文化を未来へと繋ぐ、新たな食体験の拠点を目指します。伝統を重んじながらも、現代の感性を取り入れた二つのレストランが、お客様の記憶に残るひとときを演出いたします。

【ダイニングキッチン 九曜杏（くようあん）】

── 熊本の“旬”を味わうライブ感溢れるオールデイダイニング ──

九曜杏エントランス

リニューアルする「ダイニングキッチン 九曜杏（くようあん）」は、街に開かれたダイニングをテーマに、幅広いお客様に様々なシーンでお楽しみいただけるよう、親しみやすい洋食料理を中心に提供します。朝食ブッフェでは熊本名物の郷土料理も多数登場し、ランチやディナーではオープンキッチンでシェフが目の前で仕上げるライブ感溢れる料理を提供。地元契約農家から届く新鮮野菜や阿蘇のあか牛、天草の魚介など、熊本の豊かな食文化を再発見できるメニューをラインナップいたします。

朝食からランチ、ディナーまで一日を通して楽しめるカジュアルダイニング「九曜杏」は、今回のリニューアルにより、ご家族での食事から観光、ビジネスシーンまで幅広くご利用いただけるレストランへ生まれ変わります。料理人が目の前で腕を振るうライブ感あふれる空間で、熊本の食材が持つ本来の力強い味わいをお楽しみください。

【ご予約について】

11月15日(日)より、お電話及び公式HPにて受付開始予定

ご予約についてのお問い合わせ：096-326-3376（10:00～20:30）



【営業時間】

朝食：6:30～10:00 ／ ランチ：11:30～15:00 ／ ディナー：17:00～21:30

席数： ホール120席 ／ 個室 2室

【ほそ川】

── 厳選素材で織りなす音と香を、洗練された和の空間で ──

旧「奥座敷 ほそかわ」の伝統を受け継ぎながら、鉄板焼と懐石の技を融合させた“鉄板和食”として再構築。新たに生まれ変わる鉄板和食「ほそ川」。磨き上げられたカウンター越しに広がるのは、熊本が誇る和牛「あか牛」をはじめ、天草の新鮮な海の幸など、料理長が選び抜いた旬の食材を、お客様の目の前で焼き上げます。

落ち着いた和の空間で、熟練の料理人が繰り広げる繊細な手さばきと、食材が奏でる音と香りをお楽しみください。記念日や接待など、大切な方と過ごす特別な時間にふさわしい、贅沢な食体験をご提供します。料理長こだわりの鉄板コースのほか、ワインや日本酒とのペアリングもご用意。接待や記念日など、特別な時間をお過ごしいただけます。

【ご予約について】

11月15日(日)より、お電話及び公式HPにて受付開始予定

ご予約についてのお問い合わせ：096-326-3376（10:00～20:30）

【営業時間】

ランチ：11:30～15:00 ／ ディナー：17:00～21:30

席数：カウンター 8席 ／ 個室 2室

【熊本ホテルキャッスルについて】

1960年、熊本国体にご臨席される天皇皇后両陛下の御宿泊所として、熊本の政財界の総力を結集して誕生した熊本ホテルキャッスルは、熊本城を望む地に建つ街のランドマークホテルとして、国内外の賓客を数多く迎えし歴史を紡いでまいりました。開業以来、格式と温もりを併せ持つおもてなしで知られ、地域の社交・文化の拠点としても歩みを続けています。

2024年には株式会社Plan・Do・Seeと資本業務提携を結び、「王道と革新のニュークラシックホテル」をコンセプトに、新たな価値の創造に挑戦しています。

所在地：熊本県熊本市中央区城東町4-2

公式サイト：https://www.hotel-castle.co.jp/

お問合せ：096-326-3311（代表）

【その他のレストラン・施設のご案内】

中国四川料理 桃花源（とうかげん）

本格四川料理の名店として長年にわたり愛されている「桃花源」。伝統の技法と香辛料を駆使し、奥深い辛味と旨味を追求した逸品を提供しております。熊本随一の中華料理レストランとして、地元はもちろん県外からのファンも多い人気店です。

営業時間：ランチ 11:30～15:00

ディナー 17:00～21:30

電話番号：096-326-3368（10:00～20:30）



キャッスルクラブ エルドラード

重厚なインテリアとクラシカルな雰囲気が漂う大人の社交場「エルドラード」。ウイスキーやワインを片手に、ゆったりと流れる時間をお楽しみいただけます。音楽イベントや貸切パーティーにも対応しております。

営業時間：バーのみ 18:00～24:00

電話番号：096-326-3376（10：00～20:30）

■株式会社Plan・Do・See 概要

「日本のおもてなしを世界中の人々へ」をミッションに、ホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「ORIENTAL HOTEL（神戸市）」、「Southwest Grand Hotel（那覇市）」など、その地域の特性を活かし、街の価値を上げ、「おもてなし業界のトップメゾン」として、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指している。

社名 ：株式会社Plan・Do・See

設立 ：1993年4月

本社 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー

事業内容 ：ホテル・レストラン・バンケットの運営

URL ：https://plandosee.co.jp/

【報道関係者様 お問い合わせ先】

株式会社熊本ホテルキャッスル

広報担当

TEL：096-326-3311（代表）

E-mail：info@hotel-castle.co.jp