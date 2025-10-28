ワンキャリア、企業向けサービスサイトを全面リニューアル

株式会社ワンキャリア

採用支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2025年10月28日（火）に採用支援サービス「ワンキャリア」のサービスサイトを全面リニューアルしたことをお知らせします。今回のリニューアルでは、採用課題別の導入事例コンテンツを強化したほか、サイト基盤の刷新を実施しました。今後も、企業様への情報提供を通じて、採用成功に向けた支援をより一層強化してまいります。

新サービスサイト：https://service.onecareer.jp/(https://service.onecareer.jp/)

サービスサイトリニューアルの背景と目的

新卒採用の難易度が年々高まる昨今、企業は学生に選ばれるための対応が今まで以上に重要になっています。このような状況の下、当社は5,000社以上（※1）の企業の採用に向き合ってきた実績を活かし、サービスサイトを「採用に課題感を抱く採用担当者の方々が新たな気づきを得て、解決に向けた一歩を踏み出せる場所」に進化させる必要があると考えました。そこで、サービスサイトを全面的にリニューアルし、サービス活用のイメージをより自分ごととして伝えるためのコンテンツの強化を図りました。

※1 2025年6月末時点の実績

リニューアルの主なポイント

1. サービスの強み「クチコミ」を前面に出すことで、学生の声が持つ重要性を表現

サービスの本質的な価値が伝わるよう、デザインとキーメッセージを刷新しました。新しいキーメッセージは「クチコミでつくる、学生に届く採用」。「ワンキャリア」を利用し就活を経験したユーザー約200万人（※2）が残してきた生の声である「クチコミ」を軸に据え、サービスの強みをより明確に打ち出しました。学生の声に耳を傾け、それを採用に活かすことで採用成功が実現することを表現しております。

※2 就活支援サービス「ワンキャリア」の累計会員数。2025年6月末時点の実績。

2. 導入事例コンテンツを通じ、採用課題解決に向けた新たな気づきを創出

リニューアル後のサイトでは、新規に採用課題別の導入事例コンテンツ「活用シーン」ページを追加しました。これにより、企業の様々な採用フェーズや課題に応じた具体的なサービス活用方法を紹介し、訪問した採用担当者様が自身の抱える課題を「自分ごと」として捉え、次のアクションへと繋がるようサポートすることが可能になります。

3. サイト基盤の刷新によるパフォーマンス向上

サイト構築に必要な基盤を刷新し、サイト閲覧時の表示速度向上を実施しました。これにより、サイトの表示速度が向上し、お客様はより快適に、スムーズに情報を閲覧いただけます。





企業様向け特別キャンペーンのご案内

現在、就活支援サービス「ワンキャリア」の求人掲載・スカウトサービスを最大75%OFFでご利用いただける初回限定キャンペーンを実施しております。詳細につきましては、下記URLよりお問い合わせください。

https://service.onecareer.jp/contact

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/