【ステッチ43種、作品18点を掲載!!】美しさを日常使いする、早く刺せて洗って使える白糸刺繍『マウントメリック刺繍』11月発売

グラフィック社は、書籍『マウントメリック刺繍 毎日使える はじめてのアイルランドの白糸刺繍』を、2025年11月に発売いたします。

『マウントメリック刺繍』書影質実剛健という言葉がぴったり！ 美しさはそのままに、日常使いする白糸刺繍

マウントメリックというアイルランドの伝統的な白糸刺繍の本。厚手のコットンの布にコットンの糸で刺し、ほかの白糸刺繍のようにとっても繊細。しかし、高度な技術は使わず、使う糸が太めなのでざくざくと早く刺せる、日常使いをするための刺繍です。

本書は、基本の道具と材料、フリンジのつくりかたなど、自然のモチーフを彩る豊富なステッチ解説により、ステッチの基礎本としても役立ちます。暮らしに溶け込むマウントメリック刺繍の、素朴な美しさと実用性が魅力の一冊です。

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

◆マウントメリック刺繍のよく使う刺し方を丁寧に紹介◆心ときめく、至高のかわいい刺繍がつくれます！ドイリー3種：15cmのドイリーは刺しやすくプレゼントにも最適ですかご縁ライナー：持っているかごに合わせてつくれます。端を合わせてリボンにも！はじめに、マウントメリック刺繍について、ステッチで変わる表現、ステッチの刺し方43種類、作品（ドイリー、テーブルセンター、トレイ敷木とカゴカバー、巾着バッグ、ショルダーバッグ、ヘアブラシケース、羊の親子、パンプキン、ビンのふたカバー、かご縁ライナー、クッション、チャーム&マグネット、ティーコゼー、クリスマスの飾り、ナイトドレスケース、トラバイユーズ）、道具と材料、刺繍の基本、フリンジの作り方と付け方、作品の作り方

木村麻里子（キムラマリコ）

刺繍家。刺繍教室にて20年程講師をつとめ、2020年よりフリーとなる。さまざまな刺繍に興味をもち、世界各地の刺繍を勉強して作品を制作。刺しやすさや使いやすさを追求し、日本の職人を応援するための刺繍道具を開発。現在、東京、大阪、兵庫にて刺繍教室を開催。

＜書籍情報＞

『マウントメリック刺繍』書影

書名：マウントメリック刺繍 毎日使える はじめてのアイルランドの白糸刺繍

著者：木村麻里子

発売日：2025年11月

仕様：B5変 並製 総120頁

定価：1,980円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4038-5

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140389/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18419029/

