【ステッチ43種、作品18点を掲載!!】美しさを日常使いする、早く刺せて洗って使える白糸刺繍『マウントメリック刺繍』11月発売

写真拡大 (全8枚)

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『マウントメリック刺繍　毎日使える　はじめてのアイルランドの白糸刺繍』を、2025年11月に発売いたします。



『マウントメリック刺繍』書影

質実剛健という言葉がぴったり！　美しさはそのままに、日常使いする白糸刺繍

マウントメリックというアイルランドの伝統的な白糸刺繍の本。厚手のコットンの布にコットンの糸で刺し、ほかの白糸刺繍のようにとっても繊細。しかし、高度な技術は使わず、使う糸が太めなのでざくざくと早く刺せる、日常使いをするための刺繍です。




本書は、基本の道具と材料、フリンジのつくりかたなど、自然のモチーフを彩る豊富なステッチ解説により、ステッチの基礎本としても役立ちます。暮らしに溶け込むマウントメリック刺繍の、素朴な美しさと実用性が魅力の一冊です。


◆マウントメリック刺繍のよく使う刺し方を丁寧に紹介


◆心ときめく、至高のかわいい刺繍がつくれます！

ドイリー3種：15cmのドイリーは刺しやすくプレゼントにも最適です


かご縁ライナー：持っているかごに合わせてつくれます。端を合わせてリボンにも！

＜目次＞



はじめに、マウントメリック刺繍について、ステッチで変わる表現、ステッチの刺し方43種類、作品（ドイリー、テーブルセンター、トレイ敷木とカゴカバー、巾着バッグ、ショルダーバッグ、ヘアブラシケース、羊の親子、パンプキン、ビンのふたカバー、かご縁ライナー、クッション、チャーム&マグネット、ティーコゼー、クリスマスの飾り、ナイトドレスケース、トラバイユーズ）、道具と材料、刺繍の基本、フリンジの作り方と付け方、作品の作り方

＜著者プロフィール＞


木村麻里子（キムラマリコ）


刺繍家。刺繍教室にて20年程講師をつとめ、2020年よりフリーとなる。さまざまな刺繍に興味をもち、世界各地の刺繍を勉強して作品を制作。刺しやすさや使いやすさを追求し、日本の職人を応援するための刺繍道具を開発。現在、東京、大阪、兵庫にて刺繍教室を開催。


＜書籍情報＞



『マウントメリック刺繍』書影

書名：マウントメリック刺繍　毎日使える　はじめてのアイルランドの白糸刺繍


著者：木村麻里子


発売日：2025年11月


仕様：B5変　並製　総120頁


定価：1,980円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-4038-5


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766140389/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18419029/





＜好評関連書籍＞



『HEDEBO 図案&見本集211』書影

書名：HEDEBO 図案&見本集211 デンマークの白糸刺繍　211の図案、刺し方から小物作りまで


著者：笑う刺繍　中野聖子


発売日：2024年10月


仕様：B5変形　並製　総176頁　


定価：2,970円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3794-1


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766137949/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18004694/


プレスリリース　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000441.000084584.html





【書籍に関するお問い合わせ】


株式会社グラフィック社


〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17


ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/


X：https://x.com/Gsha_design/


Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/


Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/